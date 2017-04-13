Ford, Bebek Beşiği Üretti!

İnsanların arabadayken ne kadar kolay uykuya daldığını hepimiz biliyoruz, hatta uyumada güçlük çeken bebekler bile arabada kolayca uykuya dalabiliyor. Yetişkinlere göre bu durum motordan gelen ses ve titreşim yüzünden oluyor, bu sayede insanlar kolayca uykuya dalabiliyor.

Ford İspanya ve Espada y Santa Cruz tasarım stüdyosunun geliştirdiği bu beşik loş ışıkları, motor gürültüsü ve titreşimi ile bebeklere araçtaymış gibi bir his vererek daha kolay uykuya dalmalarını sağlıyor.

Anne ve babalarla yıllarca konuştuktan sonra, ebeveynlerin yenidoğan bebeklerinin her şeyden önce iyi bir gece uykusuna sahip olmasını istediklerini gördük. Alejandro Lopez Bravo – Tasarımcı

Peki fiyatı ne kadar?

Beşik henüz test aşamasında ve seri üretime geçmedi ancak fiyatının 1.160 dolar olacağı biliniyor, yani şu anki dolar kuru ile 4.200₺’ye denk geliyor. (Güncel dolar kuruna göre fiyat değişebilir.)

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