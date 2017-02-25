Facebook’a Yeni Reklam Politikası

Birçok video platformunda karşımıza çıkan ve başımıza bela olan video reklam uygulaması Facebook’a da geliyor. Son zamanların en sinir bozucu fakat video bloggerleri için de gelir kaynağı olan bu uygulama, Youtube’de ağırlıklı olarak kullanılıyor.

Yeni kararla birlikte artık Facebook’da bu uygulamayı videolarda kullanacak. Fakat bu uygulamanın diğer platformlardan farkı ise reklamın videonun başlangıcında değil de ortalarında belireceği. Ayrıca bu uygulamayı canlı yayınlarda da görebilecez.

Yaptığı bu değişiklerle video içerik üreticilerini kendisine katmaya çalışan Facebook, video gelirlerinin %55’lik payını içerik üreticisine verirken geri kalan payı da şirket kasasına aktaracak. Bu sayede belli bir takipçi kitlesine sahip olan sayfa yöneticileri için yeni bir gelir kapısı da açılmış olacak.

Firma, mobil kullanıcılarının mağdur olmaması için bu uygulamayı yalnızca Wi-Fi bağlantısı ile video izleyenlerin karşısına çıkartacak.

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