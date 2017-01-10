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Facebook Videolarında Reklam Dönemi Başlıyor !

10 Ocak 2017 97 Görüntüleme , ,
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Hergün elimizden telefonumuzun düşmediği, sekmemizden eksik olmadığı sosyal paylaşım sitesi çok önemli bir adıma hazırlanıyor.Bildiğiniz üzere dijital mecrada gelirler büyük çoğunlukla reklam üzerinden kazanılıyor.Bunlara en basit örnek ’ın Adsense reklamları ve Youtube üzerinden videolar aracılığıyla yayınlamış olduğu reklamlar.

Gelişen reklam stratejileri ne yazık ki biz kullanıcıları mutsuz etmeye devam ediyor.Eskiden ne güzeldi değil mi ? açıyorsunuz videoyu hiç reklam yok.Güzeldi ancak hergün binlerce yüzbinlerce video eklenen youtube, çalışanlarının ve altyapı masraflarını karşılayabilmek için bunu yapmak zorunda.E tabi birde kendisini daha iyi noktaya taşıyıp şirket değerini arttırmak var.

Eğer bir internet sitesi sahibi iseniz reklamların ne denli önemli olduğunu bilirsiniz.Mesela şuan okuduğunuz sayfada üstte ve altta birer adet reklamlar mevcut 🙂

Facebook Videolarında Reklam Dönemi

Evet çok sıkıcı hepimiz biliyoruz ancak maalesef hergün içinden çıkmadığımız Facebook’ta videolarında reklam göstermeye başlayacak.Video izleme oranında Youtube‘dan sonra gelen Facebook içerik üreticilerin videolarından gelir etme oranını ise Youtube ile eşdeğer tutuyor.Bu oran %55.

Gösterilen reklamlar sayfalarda,gruplarda ve canlı yayınlarda çıkacak.Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg videolar başlamadan reklam gösterimine karşı tutum göstermiş ve bu sebeple videolar başlamadan reklam izlemek zorunda kalmayacağız.Ayrıca şunuda belirtelim.90 saniyeden kısa videolarda reklam gösterimi olmayacak ve reklamlar video içerisinde en fazla 15 saniye olabilecek.

Bu sisteme Ocak ayı bitimine kadar geçilmesini bekliyoruz.

SİZLERDE VİDEO REKLAMLARI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİZİ YORUM OLARAK BELİRTEBİLİRSİNİZ.

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Facebook Videolarında Reklam Dönemi Başlıyor !
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Şevket Narin Hakkında
Kaptanlık ve Girişimcilik ruhu olan bir kişilik.

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