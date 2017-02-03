Günümüzde dijital reklamların önemi bir hayli artmış durumda.Gerek teknolojinin gelişmesi, mobil cihazlarda internet kullanımının artması, dünyadaki internet kullanıcılarının genişlemesi ve mobil sistemlerin büyümesi reklam stratejilerindede farklılaşmalara ve yenileşme sürecini başlattı.İlerleyen yıllarda internet reklamcılığı normal reklamlara oranla daha avantajlı ve az maliyetli olacaktır.Kısa bir örnek verecek olursak; bir insan en çok sosyal medyadamı aktif ? yoksa televizyon başında mı ? bu sorunun cevabı internet reklamcılığının önemini büyük ölçüde yansıtıyor.

Peki ya siz ? bireysel veya kurumsal olarak internete reklam vermeyi düşündünüz mü ? Belkide Facebook’ta sponsor reklam vermeyi düşünüyorsunuzdur 🙂 O zaman facebook sponsor reklam nasıl verilir bunun cevaplarını detaylarıyla anlatalım.

Facebook Sponsor Reklam Nasıl Verilir ?

Öncelikle reklamını yapmak istediğiniz “gönderiyi” belirleyin.Reklamı yapılacak olan gönderinin sağ alt kısmında “Gönderiyi Öne Çıkar” şeklinde bir buton var ona tıklayacaksınız. Gönderiyi Öne Çıkar dediğinizde aşağıdaki gibi pencere açılacak.Facebook sponsor reklam vermek için “yeni hedef kitle” oluşturacağız. Yeni hedef kitle oluşturduğumuzda aşağıdaki gibi kısımlar çıkacak.Gerekli açıklamaları yanlarına yazdım. Biraz daha aşağı kısıma indiğimizde; toplam bütçeyi ve kaç günlük periyotlar ile yayınlanacağını seçiyoruz.Bu işlemleri tamamladıktan sonra az aşağısında ödeme yönteminizi ekliyorsunuz ve “ÖNE ÇIKAR” diyerek reklamınızı veriyorsunuz.

Eğer facebook sponsor gönderi yayınlama konusunda sorunlar yaşıyorsanız size yardımcı olabiliriz.Facebook’ta reklam verirken reklamınızın ayarlamalarını çok iyi yapmanız gerekiyor.Yanlış bir ayarlama size fazladan maliyet olarak yansırken doğru ayarlamalar ile az maliyetle çok etkileşim alabilirsiniz.

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