Facebook Arama Geçmişi Nasıl Silinir

Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım sitesi olan Facebook, her geçen gün kullanıcı kitlesiyle büyüyor. Bilgisayar başında telefon başında en çok zaman harcadığımız sosyal mecra Facebook desek yalan olmaz heralde. Nice aldığımız haber sayfaları, paylaştığımız fotoğraflar,stalkladığımız hesaplar var o mecrada.

Facebook yaptığınız grup ve kişi aramalarını daha sonra sizlere ararken kolaylık olması açısından kaydediyor. Bu özellik bazı kullanıcıları rahatsız ettiğinden arama geçmişini silmek için yöntemler arıyor. Sizlere Facebook`ta arama geçmişinin nasıl silindiğini anlatacağım.

İlk olarak hesabımıza giriş yapıp anasayfamıza giriyoruz.

Daha sonra sağ üst barda yer alan küçük ok işareti simgesine tıklayıp ve “Hareketler dökümü” seçeneğini seçiyoruz.

Hareketler Dökümü sayfasının sol tarafında bulunan “Daha Fazla” butonuna giriyoruz. Genişleyen seçenekler arasından “Ara” yı seçiyoruz.

Açtığımız sayfada şimdiye kadar arama yaptığımız sayfalar görünecektir.

Son olarak açtığımız sayfanın sağ üst bölümünde yer alan “Arama Kayıtlarını Sil” seçeneğine girip “Arama Kayıtlarını Sil” butonuna tıklıyoruz. Bu adımları tamamladıktan sonra arama geçmişiniz temizlenmiş olacaktır.