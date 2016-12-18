Rehber

Facebook Arama Geçmişi Nasıl Silinir

18 Aralık 2016 75 Görüntüleme , , , ,
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Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım sitesi olan , her geçen gün kullanıcı kitlesiyle büyüyor. Bilgisayar başında telefon başında en çok zaman harcadığımız sosyal mecra Facebook desek yalan olmaz heralde. Nice aldığımız haber sayfaları, paylaştığımız fotoğraflar,stalkladığımız hesaplar var o mecrada.

Facebook yaptığınız grup ve kişi aramalarını daha sonra sizlere ararken kolaylık olması açısından kaydediyor. Bu özellik bazı kullanıcıları rahatsız ettiğinden arama geçmişini silmek için yöntemler arıyor. Sizlere Facebook`ta arama geçmişinin nasıl silindiğini anlatacağım.

İlk olarak hesabımıza giriş yapıp anasayfamıza giriyoruz.

 

Daha sonra sağ üst barda yer alan küçük ok işareti simgesine tıklayıp ve “Hareketler dökümü” seçeneğini seçiyoruz.

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Hareketler Dökümü sayfasının sol tarafında bulunan “Daha Fazla” butonuna giriyoruz. Genişleyen seçenekler arasından “Ara” yı seçiyoruz.

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Açtığımız sayfada şimdiye kadar arama yaptığımız sayfalar görünecektir.

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Son olarak açtığımız sayfanın sağ üst bölümünde yer alan “Arama Kayıtlarını Sil” seçeneğine girip  “Arama Kayıtlarını Sil” butonuna tıklıyoruz. Bu adımları tamamladıktan sonra arama geçmişiniz temizlenmiş olacaktır.

 

 

 

 

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Facebook Arama Geçmişi Nasıl Silinir
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