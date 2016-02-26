En İyi 5 Video Düzenleme Programı

Bugün sizlere video düzenleme programları hakkında bilgiler vereceğiz.Günümüzde hobi olarak youtuberların kullandığı video düzenleme programlarıda diyebiliriz.Genelde sinema televizyon sektöründe ihtiyaç duyulan video editleme işlemleri, birçok program üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Kurgu-montaj ve efekt ekleme işlemlerinin yapılabildiği, profesyönel ve amatör kullanıcılara hitap eden birçok edit programı bulunur. En iyi video edit programının hangisinin olduğu tartışılır bir konu. Çünkü arayüzlerin basitliği her programda farklı düzeydedir. Kişiye, hangi arayüz daha kullanışlı geliyorsa o program, o kişiye göre en iyisidir. Biz de teknoloji.net ekibi olarak video edit işine yeni başlayanlar için 5 birbirinden kullanışlı video düzenleme programını tanıttık.

Özellikle YouTuberların sıklıkla kullandığı videoların istenmeyen kısımlarının kesilmesi, arka plana fon müziği eklenmesi, reklam, küfür ve uygunsuz alanlarda blurlama (sansürleme) gibi temel işlevlerin uygulandığı programlardan birkaçı;

1) Grass Valley EDIUS Pro

EDIUS hızlı ve gerçek zamanlı kurgu yazılımıdır. 4K, 3D, HD, SD ve neredeyse 24×24 den 4Kx2K’a kadar her türlü formatı desteklemektedir. Video filtreleri, geçiş efektleri ve ekolayzer kütüphanesi ile geniş yelpazede editlemelere olanak sağlar.

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 (x64) Service Pack 1 veya sonrası, Windows 8 (x64)…

İşlemci: Intel Core 2 veya daha üstü, Amd 3.0 Ghz tek çekirdek işlemci.

Ram: Minimum Ram miktarı 2 GB ancak standart editlemelerde 4 GB önerilmektedir. 4K gibi yüksek çözünürlüklü editlere ise önerilen ram kapasitesi 16 GB’ı buluyor.

Grafik/Ekran Kartı: 1024×768 32-bit’ten daha yüksek çözünürlükleri destekleyen, Direct3D 9.0c veya sonrası ve PixelShader Model 3.0 veya sonrası desteği olan grafik kartları.

Gerekli Depolama: Edius kurulum dosyaları sürümden sürüme değişir. Edius u kurmak isteyenler depolama biriminde en az 512MB boş alan bırakmalıdır.(Önerilen boş alan 1.5 GB’dır)

Arayüz görüntüleri:

2)Final Cut Pro

Final Cut, yüksek kalitede çekilmiş film dosyalarını kolaylıkla düzenleyebilen, hızlı ve esnek bir program. Mac kullanıcılarının vazgeçilmezlerinden biri olan Final Cut, ses konusunda da oldukça başarılı. Apple imzalı bu ürün birçok sinema filminin de kurgu-montaj ihtiyacını karşılamıştır. Arayüz olarak çok karmaşık olmasa da ayrıntılı kurgu-montajlarda çok başarılı ve zengin kütüphaneye sahip.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Mac OS X v10.10.4 veya daha üstü.

İşlemci: Intel CoreDuo veya daha üstü.

Ram: 4GB ( 4K için 8GB önerilmektedir.

Grafik/Ekran Kartı: Intel HD Graphics 3000 veya 256MB RAM Ekran kartı (4K için 1GB önerilir.)

Gerekli Depolama: 4.15GB ( 5GB yeterli olacaktır.)

Arayüz Resimleri:

3) Sony Vegas Pro

Şüphesiz en çok kullanılan video düzenleme programı. Sade arayüzüyle kullanıcı dostu olan, hiç bilmeyen bir insanın bile dakikalar içerisinde temel işlevlerini öğrenebileceği bir program. Çok fazla video ve görüntü formatı destekleyen Sony Vegas en seri şekilde edit yapmanıza imkan tanır. Render süresi diğer programlara kıyasla daha hızlıdır. İnternette rahat oynatma yapabilmek için hazır çözünürlükler bulundurur. Geçiş efektleri hemen hemen diğer programlarla benzerdir. Alışılagelmiş video filtrelerinin yanı sıra ses efekt kısmında zengin bir kütüphaneye sahip.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8 veya 8.1 işletim sistemi (64 bit) (eski sürümlerinin 32 bitlik versiyonları bulunur.)

İşlemci:2 GHz işlemci (HD veya stereoskopik 3D için çok çekirdekli veya çok işlemcili CPU önerilir; 4K için 8 çekirdek önerilir)

Ram: 4GB (4K için 8 ve 16 GB önerilir.)

Grafik/Ekran Kartı: GPU ile hızlandırılmış video işleme ve oluşturma için 512 MB bellekli, (4K için 1 GB) OpenCL destekli NVIDIA, AMD/ATI veya Intel GPU gerekir. (sağlam bir grafik kartı gerekir,zira renderlar kabusa dönüşebilir.)

Arayüz Resimleri:

4)Avid Media Composer

1980’li yıllarda Amerika’da üretilen profesyonel kurgucular için dijital ve doğrusal olmayan(non-linear) ilk kurgu programı. Türkiye’de yıllarca üniversitelerde Adobe Premiere ile birlikte kullanılmıştır. Emektar olduğu kadar başarılı sonuçların da adresi diyebiliriz. Tabi bunun yanı sıra gerektirdiği sistemle burjuva sınıfı bir program da denebilir.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7/ 8 /10 veya Mac OS X Lion ve Mountain Lion(64 Bit)

İşlemci: Intel i7 veya 4 çekirdekli işlemci.

Ram: 4 Gb Ram(8 GB Önerilir) – (4K düzenleme ve 3D için 16 GB gerekir).

Grafik/ Ekran Kartı: NVIDIA Quadro FX (Q600 ya da üstü), Intel HD4000 Ekran kartıya da Apple destekli ATI ailesi.

Gerekli Depolama alanı:

Arayüz Görüntüleri:

5) Adobe Premiere Pro

Video edit denildiğinde şüphesiz akla gelen isimlerden. Kurgu ve montajda oldukça tecrübeli olan Adobe Premiere Pro “Video Editlemek” cümlesini A’dan Z’ye karşılıyor. Yani bir video üzerinde yapabileceğiniz her şeyi bu programla yapabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüz ve muhteşem esneklğiyile dikkat çeken bu programı öğrenmek diğer edit programlarına göre daha zahmetli. Bunun sebebi ise mükemmel sonuç ermesi için en ince ayrıntıların bile düzenlenebilir olması. Çoklu pencere sistemine sahip ve diğer Adobe ürünleriyle senkronize çalışabilen bir program.

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows / Mac OS

İşlemci: İntel CoreDuo – Amd çift çekirdek 2.4 veya 3 Ghz işlemci.

Ram: 4GB RAM (8GB önerilir.) (4K için bu kapasite değişmektedir.)

Grafik/Ekran Kartı: 1280×900 çözünürlüğe sahip DirectX 11 1GB Ekran Kartı.

Oynatıcı : QuickTime özellikleri için Quicktime 7 veya üstü

Gerekli Depolama: 1 GB (2GB Önerilir.)

Arayüz Resimleri:

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