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En İyi 3 Steam Skini Ve Steam’e Skin Ekleme

19 Nisan 2017 27 Görüntüleme

Steam’a Skin Nasıl Eklenir?

  • Gerekli skin dosyaları temin edilir.
  • İndirilen RAR ın içindeki dosyalar Steam\skins klasörüne çıkartılır.
  • Steam açılır. Settings kısmına gelinir açılan sekmenin sol kısmından İnterface e tıklanır Select the skin you wish steam to use seçeneğinden indirilen skin seçilir. Steam e restart atılır.
  • Yeni tema kullanıma hazırdır.

En İyi 3 Steam Skini:

  1. AirForSteam:http://airforsteam.com/
  2. MetroForSteam:https://drive.google.com/open?id=0BxDiodnO1BO_bXI1RXVvajFGenc
  3. BluePulse:http://asphirion.deviantart.com/art/Blue-Pulse-v2-3b-561974924

Bir önceki yazımız olan Gerçek Androide Ulaşmak İçin Root Nasıl Atılır? başlıklı makalemizde hakkında bilgiler verilmektedir.

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En İyi 3 Steam Skini Ve Steam’e Skin Ekleme
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Sinan Soysal Hakkında
Donanımla iç içe yaşayan. Gerektiğinde tarafsız ama sonuna kadar ASUS ROG ve Corsair fanboyu.

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