En İyi 3 Steam Skini Ve Steam’e Skin Ekleme

Steam’a Skin Nasıl Eklenir?
- Gerekli skin dosyaları temin edilir.
- İndirilen RAR ın içindeki dosyalar Steam\skins klasörüne çıkartılır.
- Steam açılır. Settings kısmına gelinir açılan sekmenin sol kısmından İnterface e tıklanır Select the skin you wish steam to use seçeneğinden indirilen skin seçilir. Steam e restart atılır.
- Yeni tema kullanıma hazırdır.
En İyi 3 Steam Skini:
- AirForSteam:http://airforsteam.com/
- MetroForSteam:https://drive.google.com/open?id=0BxDiodnO1BO_bXI1RXVvajFGenc
- BluePulse:http://asphirion.deviantart.com/art/Blue-Pulse-v2-3b-561974924
Bir önceki yazımız olan Gerçek Androide Ulaşmak İçin Root Nasıl Atılır? başlıklı makalemizde root hakkında bilgiler verilmektedir.