En İyi 10 Mobil Resim Düzenleme Programı

Merhabalar, bugün sizlerin çok işine yarayacak en iyi 10 mobil resim düzenleme uygulaması adlı yazımı takdim ediyorum.(arasıra böyle resmi girişler yapıyorum 🙁 )

Gelişen mobil uygulamalar ile artık bilgisayar üzerinde yapabileceğimiz çoğu şeyi telefonumuzdada yapabilir hale geldik. Fotoğraf düzenleme konusunda bilgisayarlarda en çok kullanilan programlar photoshop ve picasadır.Bunun dışında alternatif birçok program var ama saysak cilt cilt kitap olur.Bu yazıda kafamı en çok karıştıran konu resim düzenleme programları diyemi yoksa fotoğraf duzenleme programları diyemi yazsam diye düşünmek oldu.Bende ikisini yazarak anlatmaya karar verdim.Bu arada bazi arkadaslar fotoğraf düzenleme programları diyede aratıp geliyorlar 😀

Bu yazı içerisinde paylaşılan tum resim, fotoğraf düzenleme/editleme programları tarafımca denenmiş olup garanti edilmiştir.

En İyi 10 Fotoğraf Düzenleme Programı

1-) PicsArt

Off işte benim bebeğim bu.İlk sırada buna yer verdim çünkü hakediyor.Hemen hemen bilgisayardaki photoshop ile eşdeğer program.

2-) FotoRus

Öncelikle neden foto rus ? ruslar mı yapmış? herneyse kim yapmışsa yapmış.Açıklamaları ise şöyle; Selfie Cam, Photo Collage Maker ve Fotoğraf düzenleyici.

Süpeeer efektler var birçok imkan sunuyor.

3-) Fotoğraf ve Kolaj Editörü

En iyi fotoğraf editörü ve fotoğraf kolaj, inanılmaz fotoğraf kolajı yapmak.

Yukarıdaki gibi Türkçeye tam ceviri yapamasan bizim piyasamıza girmiş bu herifler.Ama uygulamaları çok kullanışlı kesinlikle deneyin.

4-) Photo Grid -Kolaj Uygulaması

Fotoğraf koleksiyonlarınızı harika kolajlar haline getirin.Daha çok kolaj üzerine uğraşmışlar.Ama bunun yanında birçok efekt eklemişler ve resim düzenleme imkanı sunuyorlar.

5-) Foto Kolaj Editörü – Collage

Fotoğraflarınızı kolaj haline getirmek ve üzerinde oynamak için en iyi uygulama olduğunu söylüyorlar.Kim malını kötülerki 😀 Ama incelemelere göre oldukça işe yarayan ve denemenizi tavsiye ettiğim uygulama.

6-) Snapseed

Bu uygulamanın yapımcısı Google ve google tarafından geliştirilmeye devam ediliyor.Fotograf düzenleme üzerinde profesyonel çözümler üretiyor.

7-) PhotoDirector Photo Editor App

Serin canlı kamera efektleri ile kolay profesyonel fotoğraf editörü görüntüleri geliştirmek için çözüm sunuyor.Kamera özelliğinin yanı sira düzenleme vb işlemleride beraberinde getiriyor.

😎 Cymera Fotoğraf Düzenleyicisi

Dünya çapında 200 milyon indirmeyle

Mükemmel Güzellik Kamerası sloganıyla piyasaya çıkan ve daha çok efektif görseller üzerinde yenilikler yapmaya yarayan, aynı zamanda fiziksel beden üzerinde profesyonel değişimlere izin veren uygulama.

9-) AirBrush – Easy Photo Editor

Airbrush editör rötuş ve güzel fotoğraflar oluşturmak için resimlerinizi filtreleyebilirsiniz.

10-) Picasa

Sonradan aklıma geldi.Oysaki yazımın başında belirtmiştim.Siz bunu zaten biliyorsunuz yinede girip bakabilirsiniz 🙂

Başar Popüler ve basit – sadece “Google Fotoğraf” & “Picasa” için tasarlanmış.

Mobil resim düzenleme uygulamaları yazımızın sonuna geldik.Sonraki rehber yazılarında gorusmek dileğiyle 🙂

Bir önceki yazımız olan İP Adresi ve Dns Nasıl Değiştirilir ? başlıklı makalemizde bilgisayar ip adresi nasıl değiştirilir ve dns adresi nasıl değiştirilir hakkında bilgiler verilmektedir.