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Dünyada ilk yürüdükçe elektrik üreten yol

25 Aralık 2016 17 Görüntüleme
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Fransa‘da elektrik üreten yolun Fransa, Normandiya bölgesinde hizmete açıldı.

Deneme amaçlı yapılan, fotovoltaik kaptörlü bloklardan üretilen ve dünyada bir ilki olan 1 kilometrelik yol, Fransa Çevre ve Tabi Kaynaklar Bakanı Segolene Royal tarafından yapıldı.

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Bu tür çevre dostu yolların Fransa genelinde çoğaltılmasını İstendiği söyleyen bakan dünyada bir ilk olan bu bir kilometrelik olduğunu belirtti. Güneş enerjisiyle elektrik üreten yolun ilk kilometresinin 5 milyon Euro’ya yapıldığı söylendi.

Benim Düşüncem

Bu tür teknolojik İcatlar Çevre dostu olması çok iyi. Bunun ülkemize gelmesi isteniyor ama gelmesi biraz zor.

Patenti Fransa’da olduğu için Türkiye’ye aşırı derecede pahalı satıyorlar.

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Dünyada ilk yürüdükçe elektrik üreten yol
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Furkan Sakin Hakkında
Youtuber ve yazar.

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