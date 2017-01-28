Ralli sever oyunculara güzel bir haber Codamasters tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Uzun yıllardır bu haberi bekleyen meraklılarına, geliştiricinin bu ani sürprizi beraberinde birçok yeniliğiyle geliyor.

6 Haziran 2017 tarihinde oyun severler ile buluşacak olan bu harika başyapıt, kendi sınıfında birçok yeniliğin öncüsü oluyor. İlk olarak geliştirici firmanın resmi kanalından fragmanla duyurulan bu oyunda yok yok.

Öncelikle bahsetmek istediğimiz kısım, Dirt Akademisi. Evet arkadaşlar, gerçek hayatın sanal ortama entegre edildiği, kiminin gereksiz görebileceği fakat çok önemli bir özellik. Oyun içerisinde kendini geliştirmek isteyen, oyunu duyup da bu türe yeni yeni adapte olmaya çalışan oyuncular için geliştirilen özellikte, ABD’nin Washington eyaletinde bulunan DirtFish Ralli Okulu. Bu okulda gerçek hayattaki rallicilerin yetiştirildiği gibi kendinizi yetiştirebiliyorsunuz.

Bir başka güzel özellik ise oyunun haritaları, yani birbirinden heyecanlı parkurları. Rallycross Şampiyonası ( Montalegre, Lohéac Bretagne, Cehennem, Holjes ve Lydden Tepesi), Kaliforniya, Nevada ve Meksika da gerçekleşen Andrush yarışı, yani kısa parkurlarda Pro-Buggy, Pro-2 Trucks, Pro-4 Trucks ve Crosskart gibi araziye uygun araçlarla heyecan dolu bir yarış. Tabii oyunun sistem özellikleri daha açıklanmamış olsa bile fragmandan da anlaşılacağı üzere çok dolu bir görsellik bizleri bekliyor.

Gel gelelim oyundaki araçlara. Andrush yarışında bahsettiğim araçlar dahil oyunda toplamda 50 adet araç bulunmakta. Firma bu araçların yalnızca bazılarını meraklılara duyurmuş durumda. Ford Fiesta R5, Mitsubishi Lancer Evolution VI, Subaru WRX STI NR4 ve Audi Sport quattro S1 E2, araçları yapımcı tarafından resmi olarak duyurulan araçlar, diğer araçların duyurulmaması tabii akıllarda birkaç soru bıraktırıyor!

Ve arkadaşlar gelelim bugünkü menümüzün tatlısına, oyunun belki de duyurulan en can alıcı özelliği olan kendi parkurunuzu kendiniz yapabildiğiniz harikulade haritaların yer alması. Sahne alanı adı verilen bu özellikle bir tuşla sayısız sahneler oluşturabilir, Avustralya, İspanya, Michigan, İsveç ve Galler gibi haritalardan istediğinizi seçebilir, hava ve parkur koşullarını dilediğiniz gibi ayarlayabilir ve buda yetmezmiş gibi bu parkurları çoklu ortamda paylaşabilirsiniz.

PC, PS4 ve Xbox One platformlarında görücüye çıkacak olan oyunla ilgili başka bir bilgi paylaşılmış değil. Resmi sitede ve Steam store da duyurulan oyunun erken rezervasyonu da şu sıralar aktif değil. Ne zaman rezerve edilebileceği ise ileriki duyurularda belli olacaktır.

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