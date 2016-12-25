CyanogenMod’un Fişi Çekiliyor!

Android için Custom Rom hazırlayan CyanogenMod, Android cihazların desteği kesilse bile hızlı, stabil ve güncel custom rom’lar hazırlıyordu. Ancak Cyanogen’in fişi 31 Aralık 2016’da çekiliyor!

Cyanogenmod’dan herhangi bir kapatılış sebebi gelmedi. Ancak isteyen kişiler, açık kaynak kodları ile geliştirme yapabilecek. Ben de dahil Cyanogenmod’u kullanıyordum. Ancak Stock Rom’a geri dönme zamanı geldi.

Cyanogenmod’un açıklaması şöyle:

“Cyanogen’in devam eden konsolidasyonunun bir parçası olarak, tüm hizmetler ve Cyanogen destekli yapılar 12/31/16 tarihinden önce durdurulacaktır. Açık kaynak projesi ve kaynak kodu, şahsen CyanogenMod kurmak isteyen herkes için geçerli olacak.”

Şahsen Cyanogenmod, Android tabanlı cihazlar için bulunmaz bir nimetti. Fişinin çekilmesine üzüldüm. Hayırlısı olsun