Corel Draw Dil Değişikliği Nasıl Yapılır ?

Corel Draw günümüzde hem bireysel hemde kurumsal alanda kullanılan profesyonel vektör tabanlı grafik tasarım programıdır.Asıl amacı tasarımcıların, grafikerlerin ve profesyonel çalışma yapan kişilerin/kurumların ihtiyaçlarını karşılamaktır.Baskı anlamında Photoshop’tan daha ön planda durmaktadır.

Genellikle Corel Draw kurulumu yapılırken İngilizce dil seçili olarak geliyor ve kurulum bittikten sonra nasıl Türkçe’ye çevireceğim diye düşünülüyor.Bu makalemde Corel Draw Türkçe nasıl yapılır ? sorularına cevap vermiş olacağım.

Corel Draw Dil Değişikliği

Öncelikle denetim masasına giriyoruz. Daha sonra sağ üstten corel yazarak veya programlarınızdan corel drawı bularak aşağıdaki işlemi uyguluyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra ” Kurulum Başlatılıyor ” penceresi açılacak ve biraz bekledikten sonra aşağıdaki kısım sizi karşılayacak. Düzenle dedikten sonra bize corel’ın diğer programları varsa seçenekler sunuyor ve hangilerinde düzenleme yapmak istediğimizi soruyor.Biz CorelDraw’da dil değişikliği yapacağımız için seçip ileri diyoruz. İleri dedikten sonra aşağıdaki gibi bir pencere açılacak.Burada hiçbirşey ellemeden “ileri” diyoruz. İleri dedik ve dil değişikliği sayfamıza geldik.Buradan istediğiniz dili seçip değişikliği yapabilirsiniz.

CorelDraw’ın nasıl Türkçe yapıldığını gösterdim.Eğer farklı konularda yardım almak istiyorsanız veya bu işlemi yapamadıysanız forumumuza konu açabilir veya makalemin altına yorum atarak destek isteyebilirsiniz.

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