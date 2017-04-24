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Casper Via F1 Özellikleri Ve Fiyatı

24 Nisan 2017 5 Görüntüleme , ,

çift kamera kullanarak yeninesil telefonlara ayak uydurmuş ama optik görüntü sabitleyici olmadığından dolayı fotoğraf veya video çekerekn titretmemeye dikkkat etmemiz lazım . Tasarım konusunda ise metal kasa kullanarak sağlamlık konusunda onemli bir iş çıkarmış.

Via F1 Özellikleri :

  • 4 Gb Ram
  • 5.5 (inç) Ekran Boyutu
  • 1080 x 1920 Full Hd
  • ARMv8-A (64 Bit)
  • Mali T-860 MP2
  • 64 Gb Depolama Alanı
  • Çizilmeye Dirençli Cam
  • Android 6.0.1 (Marshmallow)
  • 13 Megapiksel Çift Arka Kamera (1080p Full Hd)
  • 13 Megapiksel Ön Kamera (1080p 30 FPS )
  • 3000 mAh Batarya
  • Parmak İzi Okuyucu 
  • 128 Gb Hafıza Kartı Desteği

  Casper Via F1 modeli 20 Mart da satışa çıkarıldı . Fiyatı ise ortalama 1700 Tl civarlarında dolaşıyor .   

       ! Yazar Değerlendirmesi !

Bence Casper Via F1 modeli ile diğer telefonlara ayak uydurmayı başarmış gerek parmak izi özelliği gerekse çift kamerası bakımından oldukça iyi . Ama işletim sistemini 7.0 olarak kullansaydı daha mantıklı olurdu . Fiyatı , rakiplerine ve sunduğu performansa göre oldukça iyi . Casper gayet güzel bir iş çıkarmış ama dediğim gibi işlemci de biraz geri kalmış .

Bir önceki yazımız olan Galaxy S8 ve S8+ İndirime Girdi! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Oyla
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Casper Via F1 Özellikleri Ve Fiyatı
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Emin Mert Öztep Hakkında

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