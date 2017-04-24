Casper Via F1 Özellikleri Ve Fiyatı

Casper Via F1 çift kamera kullanarak yeninesil telefonlara ayak uydurmuş ama optik görüntü sabitleyici olmadığından dolayı fotoğraf veya video çekerekn titretmemeye dikkkat etmemiz lazım . Tasarım konusunda ise metal kasa kullanarak sağlamlık konusunda onemli bir iş çıkarmış.

Casper Via F1 Özellikleri :

4 Gb Ram

Ram 5.5 (inç) Ekran Boyutu

Ekran Boyutu 1080 x 1920 Full Hd

Full Hd ARMv8-A (64 Bit)

(64 Bit) Mali T-860 MP2

64 Gb Depolama Alanı

Depolama Alanı Çizilmeye Dirençli Cam

Android 6.0.1 (Marshmallow)

13 Megapiksel Çift Arka Kamera (1080p Full Hd)

Arka Kamera 13 Megapiksel Ön Kamera (1080p 30 FPS )

Ön Kamera 3000 mAh Batarya

Batarya Parmak İzi Okuyucu

128 Gb Hafıza Kartı Desteği

Casper Via F1 modeli 20 Mart da satışa çıkarıldı . Fiyatı ise ortalama 1700 Tl civarlarında dolaşıyor .

! Yazar Değerlendirmesi !

Bence Casper Via F1 modeli ile diğer telefonlara ayak uydurmayı başarmış gerek parmak izi özelliği gerekse çift kamerası bakımından oldukça iyi . Ama işletim sistemini 7.0 olarak kullansaydı daha mantıklı olurdu . Fiyatı , rakiplerine ve sunduğu performansa göre oldukça iyi . Casper gayet güzel bir iş çıkarmış ama dediğim gibi işlemci de biraz geri kalmış .

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