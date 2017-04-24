Casper Via F1 Özellikleri Ve Fiyatı

Casper Via F1 çift kamera kullanarak yeninesil telefonlara ayak uydurmuş ama optik görüntü sabitleyici olmadığından dolayı fotoğraf veya video çekerekn titretmemeye dikkkat etmemiz lazım . Tasarım konusunda ise metal kasa kullanarak sağlamlık konusunda onemli bir iş çıkarmış.
Casper Via F1 Özellikleri :
- 4 Gb Ram
- 5.5 (inç) Ekran Boyutu
- 1080 x 1920 Full Hd
- ARMv8-A (64 Bit)
- Mali T-860 MP2
- 64 Gb Depolama Alanı
- Çizilmeye Dirençli Cam
- Android 6.0.1 (Marshmallow)
- 13 Megapiksel Çift Arka Kamera (1080p Full Hd)
- 13 Megapiksel Ön Kamera (1080p 30 FPS )
- 3000 mAh Batarya
- Parmak İzi Okuyucu
- 128 Gb Hafıza Kartı Desteği
Casper Via F1 modeli 20 Mart da satışa çıkarıldı . Fiyatı ise ortalama 1700 Tl civarlarında dolaşıyor .
! Yazar Değerlendirmesi !
Bence Casper Via F1 modeli ile diğer telefonlara ayak uydurmayı başarmış gerek parmak izi özelliği gerekse çift kamerası bakımından oldukça iyi . Ama işletim sistemini 7.0 olarak kullansaydı daha mantıklı olurdu . Fiyatı , rakiplerine ve sunduğu performansa göre oldukça iyi . Casper gayet güzel bir iş çıkarmış ama dediğim gibi işlemci de biraz geri kalmış .
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