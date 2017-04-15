C: Depolama Biriminden, D: Depolama Birimine Boş Alan Aktarma

Hep C: Diskinde 100GB 200GB Boş yer varken Kişisel dosyalarımızı depoladığımız D: diskinde 10GB 5GB Boş yer oluyor. Peki C: den D: ye nasıl Boş Alan Aktaracağız? Sorunun Cevabı Bu Makalemde Bulabiliriz
- ”Windows tuşu” ve ”r” tuşuna aynı anda basıp (çalıştırı açın) çıkan pencereye diskmgmt.msc yazıyoruz.
- Çıkan yer Disk Yöneticisidir. Buradan küçülteceğiniz diski ( C: yi) seçin ve sağ tıklayıp Birimi Küçült seçin
- Diskte boş alanın hesaplanması için biraz bekleyin. VE burada dikkatli bir nokta var Diskteki Tüm Boş Alanı Kullanamazsınız
- Kullanılabilen küçültme alanı boyutu (MB): yerinde en fazla aktarım yapabileceğiniz alan gözükmektedir.
- Küçültüceğiniz alanı yazın (MB Cinsinden) ve Küçült’e basın
- İşlem bittiğinde altta C: ile D: arasında siyah bir yer oluşucaktır.
- D: ye sağ tık yapıp Genişlet’e tıklayın.(Eğer genişlete tıklanmıyorsa aşağıdaki çözüme bakınız)
- Çıkan yerde hiç değişiklik yapmadan Genişlete basın.
Şimdi Eğer Her şeyi Yapıp En Sonda Genişlet Çıkmıyorsa Çözümünü Gerçekleştirelim
NOT:Büyüteceğimiz alan D: Diskindeki nin içindeki kullanılan alandan fazla olmalıdır.
NOT-1: BURADAKİ YAPILACAK İŞLEMLERDEN SİSTEMSEL VEYA KİŞİSEL SORUN ÇIKARSA SORUMLULUK KULLANICIYA AİTTİR!!
- Önce siyah yerle D: nin arasında (Kurtarma Diski Yok ise) başka bir depolama alanı var ise Sağ Tık yapıp Birimi Sil seçin.(NOT-2: C: ile D: Arasında Kurtarma Diski Varsa, Kurtarma Diskini Silmenizi Tavsiye Etmiyorum)
- Silinmiyorsa Paragon Partition Manager™ programını kurun. Ondan sonra programı açıp Delete Partition u seçin. Çıkan yerde Next e tıklayarak devam edelim.Sonra Siyah Yer ile D: arasında Mavi çizgili Birimleri seçip Next diyip işlemimizi sonlandıralım.Siyah yer ile D: arasında hiç birim kalmadığından emin olalım.
- Büyüteceğimiz alan D: Diskindeki nin içindeki kullanılan alandan fazla olmalıdır.
- Sonra Disk Yöneticisine geri dönelim ve Siyah Yeri Sağ tık yapıp Yeni Basit Birimi seçelim.
- Yeni Birim oluşturduğumuzda D: diskindeki bütün dosyaları Yeni Diskte taşıyalım.
- Taşıdıktan sonra D: diskine Sağ tık yapıp Birimi Sil yapalım.
- Sonra Yeni Birime Sağ tık yapıp Genişlet diyip çıkan yere değiştirmeden Genişlete basalım
Evet Bu Günkü Makalemde C: Depolama Biriminden, D: Depolama Birimine Boş Alan Aktarma Yaptık Yeni Bir Konuda Görüşmek Üzere 🙂
Bir önceki yazımız olan Samsung Android Telefona Rom Nasıl Atılır? başlıklı makalemizde TWRP hakkında bilgiler verilmektedir.