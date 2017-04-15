C: Depolama Biriminden, D: Depolama Birimine Boş Alan Aktarma

Hep C: Diskinde 100GB 200GB Boş yer varken Kişisel dosyalarımızı depoladığımız D: diskinde 10GB 5GB Boş yer oluyor. Peki C: den D: ye nasıl Boş Alan Aktaracağız? Sorunun Cevabı Bu Makalemde Bulabiliriz

” Windows tuşu ” ve ” r ” tuşuna aynı anda basıp (çalıştırı açın) çıkan pencereye diskmgmt.msc yazıyoruz.

” ve ” ” tuşuna aynı anda basıp (çalıştırı açın) çıkan pencereye yazıyoruz. Çıkan yer Disk Yöneticisidir. Buradan küçülteceğiniz diski ( C: yi) seçin ve sağ tıklayıp Birimi Küçült seçin

Buradan küçülteceğiniz diski ( C: yi) seçin ve sağ tıklayıp seçin Diskte boş alanın hesaplanması için biraz bekleyin. VE burada dikkatli bir nokta var Diskteki Tüm Boş Alanı Kullanamazsınız

Kullanılabilen küçültme alanı boyutu (MB): yerinde en fazla aktarım yapabileceğiniz alan gözükmektedir.

yerinde en fazla aktarım yapabileceğiniz alan gözükmektedir. Küçültüceğiniz alanı yazın (MB Cinsinden) ve Küçült’e basın

ve basın İşlem bittiğinde altta C: ile D: arasında siyah bir yer oluşucaktır.

D: ye sağ tık yapıp Genişlet’ e tıklayın.(Eğer genişlete tıklanmıyorsa aşağıdaki çözüme bakınız)

yapıp e tıklayın.(Eğer genişlete tıklanmıyorsa aşağıdaki çözüme bakınız) Çıkan yerde hiç değişiklik yapmadan Genişlete basın.

Şimdi Eğer Her şeyi Yapıp En Sonda Genişlet Çıkmıyorsa Çözümünü Gerçekleştirelim

NOT:Büyüteceğimiz alan D: Diskindeki nin içindeki kullanılan alandan fazla olmalıdır.

NOT-1: BURADAKİ YAPILACAK İŞLEMLERDEN SİSTEMSEL VEYA KİŞİSEL SORUN ÇIKARSA SORUMLULUK KULLANICIYA AİTTİR!!

Önce siyah yerle D: nin arasında ( Kurtarma Diski Yok ise ) başka bir depolama alanı var ise Sağ Tık yapıp Birimi Sil seçin. (NOT-2: C: ile D: Arasında Kurtarma Diski Varsa, Kurtarma Diskini Silmenizi Tavsiye Etmiyorum)

) başka bir depolama alanı var ise yapıp seçin. Silinmiyorsa Paragon Partition Manager™ programını kurun. Ondan sonra programı açıp Delete Partition u seçin. Çıkan yerde Next e tıklayarak devam edelim.Sonra Siyah Yer ile D: arasında Mavi çizgili Birimleri seçip Next diyip işlemimizi sonlandıralım.Siyah yer ile D: arasında hiç birim kalmadığından emin olalım.

programını kurun. Ondan sonra programı açıp u seçin. Çıkan yerde e tıklayarak devam edelim.Sonra Siyah Yer ile D: arasında seçip diyip işlemimizi sonlandıralım.Siyah yer ile D: arasında hiç birim kalmadığından emin olalım. Büyüteceğimiz alan D: Diskindeki nin içindeki kullanılan alandan fazla olmalıdır.

Sonra Disk Yöneticisine geri dönelim ve Siyah Yeri Sağ tık yapıp Yeni Basit Birimi seçelim.

geri dönelim ve yapıp seçelim. Yeni Birim oluşturduğumuzda D: diskindeki bütün dosyaları Yeni Diskte taşıyalım.

diskindeki bütün dosyaları taşıyalım. Taşıdıktan sonra D: diskine Sağ tık yapıp Birimi Sil yapalım.

yapıp yapalım. Sonra Yeni Birime Sağ tık yapıp Genişlet diyip çıkan yere değiştirmeden Genişlete basalım

Evet Bu Günkü Makalemde C: Depolama Biriminden, D: Depolama Birimine Boş Alan Aktarma Yaptık Yeni Bir Konuda Görüşmek Üzere 🙂

Bir önceki yazımız olan Samsung Android Telefona Rom Nasıl Atılır? başlıklı makalemizde TWRP hakkında bilgiler verilmektedir.