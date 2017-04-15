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C: Depolama Biriminden, D: Depolama Birimine Boş Alan Aktarma

15 Nisan 2017 22 Görüntüleme ,

Hep C: Diskinde 100GB 200GB Boş yer varken Kişisel dosyalarımızı depoladığımız D: diskinde 10GB 5GB Boş yer oluyor. Peki C: den D: ye nasıl Boş Alan Aktaracağız? Sorunun Cevabı Bu Makalemde Bulabiliriz

  • Windows tuşu” ve ”r” tuşuna aynı anda basıp (çalıştırı açın) çıkan pencereye diskmgmt.msc yazıyoruz.
  • Çıkan yer Disk Yöneticisidir. Buradan küçülteceğiniz diski ( C: yi) seçin ve sağ tıklayıp Birimi Küçült seçin
  • Diskte boş alanın hesaplanması için biraz bekleyin. VE burada dikkatli bir nokta var Diskteki Tüm Boş Alanı Kullanamazsınız
  • Kullanılabilen küçültme alanı boyutu (MB): yerinde en fazla aktarım yapabileceğiniz alan gözükmektedir.
  • Küçültüceğiniz alanı yazın (MB Cinsinden) ve Küçült’e basın
  • İşlem bittiğinde altta C: ile D: arasında siyah bir yer oluşucaktır.
  • D: ye sağ tık yapıp Genişlet’e tıklayın.(Eğer genişlete tıklanmıyorsa aşağıdaki çözüme bakınız)
  • Çıkan yerde hiç değişiklik yapmadan Genişlete basın.

 

Şimdi Eğer Her şeyi Yapıp En Sonda Genişlet Çıkmıyorsa Çözümünü Gerçekleştirelim

NOT:Büyüteceğimiz alan D: Diskindeki nin içindeki kullanılan alandan fazla olmalıdır.

NOT-1: BURADAKİ YAPILACAK İŞLEMLERDEN SİSTEMSEL VEYA KİŞİSEL SORUN ÇIKARSA SORUMLULUK KULLANICIYA AİTTİR!!

 

  • Önce siyah yerle D: nin arasında (Kurtarma Diski Yok ise) başka bir depolama alanı var ise Sağ Tık yapıp Birimi Sil seçin.(NOT-2: C: ile D: Arasında Kurtarma Diski Varsa, Kurtarma Diskini Silmenizi Tavsiye Etmiyorum)
  • Silinmiyorsa Paragon Partition Manager™  programını kurun. Ondan sonra programı açıp Delete Partition u seçin. Çıkan yerde Next e tıklayarak devam edelim.Sonra Siyah Yer ile D: arasında Mavi çizgili Birimleri seçip Next diyip işlemimizi sonlandıralım.Siyah yer ile D: arasında hiç birim kalmadığından emin olalım.
  • Büyüteceğimiz alan D: Diskindeki nin içindeki kullanılan alandan fazla olmalıdır.
  • Sonra Disk Yöneticisine geri dönelim ve Siyah Yeri Sağ tık yapıp Yeni Basit Birimi seçelim.
  • Yeni Birim oluşturduğumuzda D: diskindeki bütün dosyaları Yeni Diskte taşıyalım.
  • Taşıdıktan sonra D: diskine Sağ tık yapıp Birimi Sil yapalım.
  • Sonra Yeni Birime Sağ tık yapıp Genişlet diyip çıkan yere değiştirmeden Genişlete basalım

Evet Bu Günkü Makalemde C: Depolama Biriminden, D: Depolama Birimine Yaptık Yeni Bir Konuda Görüşmek Üzere 🙂

Bir önceki yazımız olan Samsung Android Telefona Rom Nasıl Atılır? başlıklı makalemizde hakkında bilgiler verilmektedir.

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C: Depolama Biriminden, D: Depolama Birimine Boş Alan Aktarma
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Can Kınalı Hakkında
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