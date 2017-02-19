Bütçe Dostu Oyuncu Ekipmanları Önerileri

Herkes oyuncu ekipmanlarına ucuz yoldan sahip olmak istiyor, ancak bazı firmalar cidden ucuz fiyata güzel ürünler yapabiliyor. Bu yazımda size bütçe dostu (Klavye, Fare, Kulaklık) önerisinde bulunacağım.

1-) Mouse

Bütçeniz 30-40₺ arası ise önerebileceğim sağlam ve kaliteli iki oyuncu faresi var. Biri Motospeed F600 diğeri de F60 modeli. İkisinin arasında pek fark yok, sadece göz zevkinize kalmış.



Motospeed F600’ü (fotoğrafı üstte)şu linkten satın alabilirsiniz: https://goo.gl/2grfsi

Motospeed F60’ı (fotoğrafı üstte) şu linkten satın alabilirsiniz: https://goo.gl/Rv9vfk

Eğer bu iki fareyi beğenmediyseniz en iyisi hiç fare almayın. Oyuncu faresi kategorisinde bulunan Everest markasını kesinlikle tavsiye etmiyorum!!

Motospeed F60 artısı ve eksileri:

+Motospeed kalitesi

+Tam bir fiyat performans

+Kaliteli kablo

+Ele tam oturuyor.

-İleri ve geri tuşlarına makro atanamıyor.

Motospeed F600 artısı ve eksileri:

+Motospeed kalitesi

+Tam bir f/p

+Kaliteli kablo

-Sadece küçük ellere uygun

-Makro atanamıyor.

2-) Klavye

Klavye seçimi önemlidir arkadaşlar. Bilinmedik markaların ürünlerini satın almak satış sonrasında başınıza dert olabilir. Bütçeniz 30-40₺ arası ise önerebileceğim tek bir klavye var: Frisby GameMax FK-G508QU. Biliyorum herkes Frisby markasını duyunca rezalet diyecek ancak Tigoes K9 yerine alınabilecek en güzel klavye. Kendim test ettim çok iyi.

Ürünü satın almak için: https://goo.gl/Fd4sDK

Frisby GameMax FK-G508QU artıları ve eksileri:

+RGB değişebilir led

+Mekanik klavye hissiyatını çok güzel veriyor.

+Kasa çok güzel

-(Bana göre) Windows tuşu yerine ”W” tuşu konulmuş. Yıllarca Windows tuşlu klavye kullanan ben, eğer bir gün bu klavyeyi alırsam Windows tuşunu ararım artık 🙂

-Bilek desteği yok

-Makro tuşları olsaydı tam bir f/p ürünü diyebilirdim.

3-) Kulaklık

Kulaklık alırken cidden markaya dikkat edin. Rampage markalı kulaklık kesinlikle almayın. Eğer mikrofon lazım değil ses kasayım bass fazla olsun yeter diyorsanız işte önerebileceğim iki kulaklık.

1-) Steelseries The Sims 4 Edition

Eğer görünüşe bakarım Sims ne be diyorsanız geçin. Olacak tek şey paranızın boşa gitmesi. Steelseries’i herkes biliyordur herhalde. Bu modeli hem kaliteli hem de ucuz.

Ürünü satın almak için: https://goo.gl/ljmT8B

2-) Sony MDR ZX310

Sony’nin bu modeli hem ucuz hem de ses kasmanıza olanak tanıyan bu modeli cidden kulağa tam oturuyor.

Ürünü satın almak için: https://goo.gl/be5DfS

Sony MDR ZX310 artıları ve eksileri:

+Sony kalitesi

+Yüksek bass

+Kaliteli ses

-Kafa bandı yok

-Fiyatta 10₺ oynama yapılıp mikrofon konulsaydı çok güzel olurdu

Steelseries The Sims 4 Edition artıları ve eksileri:

+Steelseries kalitesi

+Uygun fiyat

+Kafa bandı var

+Güzel ses kalitesi

-Kulağa biraz küçük geliyor

-Mikrofon yok

Bir önceki yazımız olan iPhone'da Numara Nasıl Engellenir ? başlıklı makalemizde iphone kişi engelleme ve iphone numara engelleme hakkında bilgiler verilmektedir.