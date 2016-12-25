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BTK, Türk Gençlerden Oluşacak Hacker Gurubu Kuruyor!

25 Aralık 2016 17 Görüntüleme
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Siber saldırılara karşı görev alacak bu ekibe  BTK tarafından 5 bin – 10 bin TL aralığında maaş ödenecek.indir

Ülkemizde yaşanan siyasi olaylar sadece günlük yaşama değil aynı zamanda siber dünyaya da yansıyor ve farklı birçok ülke diğer ülkelerin siber saldırılarına uğrayarak kayıplar yaşıyor.

Ülkemiz de siber saldırıya maruz kalan ülkelerden bir tanesi.nk4Halihazırda ülkemizde hem devlette çalışan siber güvenlik uzmanları hem de Türkiye yararına hack faaliyetleri gösteren çeşitli hacker grupları ülkemizi siber saldırılara karşı koruyor. Ancak bu ekibi çok daha güçlendirmek isteyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), genç bilişim uzmanları başta olmak üzere iyi derecede siber dünyaya hakim kişilerden oluşan iyi niyetli (beyaz şapkalı) hacker grubu kuracak.

Katılmak İsterseniz sizde başvuru yapabilirsiniz. 

Bilişim dünyasına tam anlamıyla hakim, iyi derecede yazılım bilen ve siber güvenlik konusunda uzmansanız siz de BTK’nın oluşturduğu bu siber güvenlik ekibine dahil olabilir, maaşlı (maaşın 6 bin – 10 bin TL olacağı tahmin ediliyor) çalışarak hem gelir elde edebilir hem de ülkemizin siber saldırılara karşı koymasına yardımcı olabilirisiniz. Eğer bu ekibe katılmak istiyorsanız usom@btk.gov.tr adresinden BTK’ya başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan tarafından yapılan açıklamada gelen başvuruların hızlı bir şekilde değerlendirileceği de söyleniyor.

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BTK, Türk Gençlerden Oluşacak Hacker Gurubu Kuruyor!
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Furkan Sakin Hakkında
Youtuber ve yazar.

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