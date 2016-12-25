İnternet
Yaşananlar

BlaBlaCar Türkiye Ofisini Kapatıyor!

25 Aralık 2016 19 Görüntüleme
585abcfe67b0a932c8421193

Araç paylaşımı hizmeti sunup böylece maliyet düşürmeyi hedefleyen BlaBlaCar, Türkiye ofisini kapatıyor. Fransız şirket, Türkiye ile ilgili olayları Fransa’dan yönetecek.

2014 yılında Türkiye’de hizmet vermeye başlayan BlaBlaCar’ın Türkiye Direktörü Esin İmer de başta olmak üzere Türkiye ekibi, görevden ayrıldı.

Türkiye’de faaliyet gösterdiği iki yıl içinde beklenen büyümeyi sergileyemeyen şirketin aldığı bu kararı görevinden ayrılmış olan Esin İmer de doğruladı.

Ama bu, Fransız şirketin Türkiye’den tamamen ayrıldığı anlamına gelmiyor. Araç paylaşımı yapacak olan kişiler, Türkiye websitesini kullanabilecek. Ama Türkiye’den destek alamayacaklar. Müşteri hizmetleri için Fransa merkez ile görüşecek, sosyal medyalardan da destek alamayacak.

Oyla
0 (0 votes)
BlaBlaCar Türkiye Ofisini Kapatıyor!
0 out of 5 based on 0 user ratings
Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir