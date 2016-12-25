Araç paylaşımı hizmeti sunup böylece maliyet düşürmeyi hedefleyen BlaBlaCar, Türkiye ofisini kapatıyor. Fransız şirket, Türkiye ile ilgili olayları Fransa’dan yönetecek.

2014 yılında Türkiye’de hizmet vermeye başlayan BlaBlaCar’ın Türkiye Direktörü Esin İmer de başta olmak üzere Türkiye ekibi, görevden ayrıldı.

Türkiye’de faaliyet gösterdiği iki yıl içinde beklenen büyümeyi sergileyemeyen şirketin aldığı bu kararı görevinden ayrılmış olan Esin İmer de doğruladı.

Ama bu, Fransız şirketin Türkiye’den tamamen ayrıldığı anlamına gelmiyor. Araç paylaşımı yapacak olan kişiler, Türkiye websitesini kullanabilecek. Ama Türkiye’den destek alamayacaklar. Müşteri hizmetleri için Fransa merkez ile görüşecek, sosyal medyalardan da destek alamayacak.