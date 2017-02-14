Bilgisayar Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Bilgisayar almak isteyen ancak kafası karışanlar vardır büyük ihtimal. Çünkü piyasada onlarca çeşit bilgisayar var. Ancak bazıları iyi olmayabiliyor. Toplama bilgisayarlar hem daha verimli hem de hazır bilgisayar alacağınız fiyata toplama bilgisayar alıp kat kat verim alabilirsiniz. Şimdi dilerseniz parça seçiminden ve hazır bilgisayar mı toplama bilgisayar mı sorusunun cevabını vermeye geçelim.

Hazır Bilgisayar mı yoksa Toplama Bilgisayar mı iyi?

Bu sorunun cevabı tabii ki de Toplama Bilgisayar olacaktır.

Neden Hazır Bilgisayar varken Toplama Bilgisayar?

Piyasada mutlaka sizi i5 ve i7 diye yemeye çalışan firmalar görmüşsünüzdür. İşte o bilgisayarların işlemcisi 1.nesil ve performanssız. Peki, teknoloji marketlerinde satılan bilgisayarlar nasıl? sorusunu sorarsanız tabii ki de kötü ve performanssızdır. Kasaların içine 6.nesil i5 koyup ekran kartını R7 240 yaparak işlemciye abanan firmalardan nefret ederim. Gelelim cevaba: Toplama bilgisayarlar, hazır bilgisayarların parçalarına göre 2 kat daha kaliteli ve performanslıdır.

Eğer toplama bilgisayar almaya ikna olduysanız geçelim rehbere:

1)Anakart

Öncelikle anakartımızın alacağımız işlemciyle uyumluluğunu öğrenmeliyiz. Mesela ASUS H110M-K anakarta 4.nesil işlemci uymaz. Boşa vaktiniz gider sadece. Sıfıra sıfır elde var sıfır olur yani 🙂 Sonra anakartımızın tanıdık bir marka olmasına ve satış sonrası desteğinin iyi olduğuna dikkat edin. Aksi takdirde çok sorun yaşarsınız. ASUS, msi, ASRock, GIGABYTE markaları satış sonrası destekte çok iyiler.

2)İşlemci

Öncelikle bütçenizi belirleyin. Daha sonra işlemcinin anakarta uyumluluğunu öğrenmeliyiz. Mesela Soket 1151 işlemciye 1150 pin anakart kesinlikle uyumsuzdur.

3)Ram

Ram seçimi önemlidir. MHz’i kontrol etmezseniz başınız ağrıyabilir. Ayrıca mutlaka tanındık markaların belleğini alın. Hi-Level ramleri tavsiye etmiyorum! Ayrıca mümkün oldukça soğutmalı bellek tercih edin. Ayrıca şu saatten sonra güncel oyunları oynamak için bir bilgisayar topluyorsanız, belleğiniz 8 GB’tan aşağı olmasın.

4)Ekran Kartı

Geldik zurnanın zırt dediği yere. Ekran kartı seçiminizde öncelikle bütçenizi ayarlamanız gerek. Eğer bütçeniz 230₺ arası ise R7 240’ı şiddetle öneriyorum. GT serisi alıp hayatınızın hatasını yapmayın. GT serisi kart takıp oyuncu bilgisayarı diye piyasaya süren firmaları çok gördüm. Ayrıca bir bilgi vereyim, ekran kartının hangi segmentte olduğunu 2. rakamından öğrenebilirsiniz. Örnek verilirse R9 290X. İkinci rakamı 9, bu da üst segment bir ekran kartı olduğunu belirtir.

5)Ekran Kartı

Güç kaynağı seçiminde markaya ve voltaja dikkat etmeliyiz. Mesela çok güç harcayan bir ekran kartınız var ve siz 300W güç kaynağı aldınız. Ekran kartı güç alamayacağından dolayı bilgisayarınız açılmaz. Ayrıca güç kaynağının 80+ sertifikasına sahip olup olmadığına da dikkat edin. İşte kalitesi onaylanmış ve tüm testlerden başarıyla geçmiş güç kaynağı markaları:

6)Soğutucu(Opsiyonel)

Aslında pek oyun sevmiyorsanız ve hız aşırtma canavarı değilseniz, işlemcinizin içinden çıkan stok soğutucu yeterli olacaktır. Bütçeniz 50₺ ise Akasa Venom Atto soğutucu alabilirsiniz.

7)Harddisk(Sabit disk)

Sabit disk seçiminde diskin dönüş hızı önemlidir. Eğer sürekli veri kopyalayıp alıyorsanız 5400RPM bir sabit disk kesinlikle kötü bir seçim olacaktır. Sabit disk seçerken depolamaya da dikkat edin. WD ve Seagate marka, 7200RPM bir sabit disk tercih edebilirsiniz. Eğer bir oyun canavarıysanız tercihiniz 1TB ve üstü olsun.

8)SSD(Opsiyonel)

SSD’lerin açılımı Katı Hal Sürücüsüdür. Bilgisayarınızın hızlı açılmasını ve performansını artıran bir parçadır. Sabit disklere göre kopyalama hızı daha üstündür. Eğer uygun fiyata bir sistem toplayacaksanız SSD’yi sonraya bırakın. Eğer orta seviye bir sistem topluyorsanız 120GB kapasiteli bir SSD yeterli olacaktır.

9)Kasa

Kasa seçiminde kasanın yapımında kullanılan malzemeye bakmalıyız. 50-100₺ arası satılan kasaların malzemesi plastik olduğundan ya kargo sırasında yamulur veya montaj yaparken sizi çok zorlar. O yüzden bütçenizi yukarılara çıkartıp ZALMAN Z3 Plus almanızı tavsiye ederim.

FARE VE KLAVYE(OPSİYONEL)

Fare ve klavye alacaksanız öncelikle bütçenizi belirleyin. Uygun fiyata fare için A4 Tech X7’yi, klavye için A4 Tech veya Everest’in herhangi bir klavyesini tercih edebilirsiniz.

Bir dahaki rehberim bilgisayar önerileri üzerine olacak.

Bir önceki yazımız olan Photoshop Menülerinin İşlevleri başlıklı makalemizde photoshop, photoshop menüleri nasıl kullanılır ve photoshop seçenekler çubuğu hakkında bilgiler verilmektedir.