Banyoda İphone Şarj Eden Adam Elektrik Akımına Kapıldı

Mobil cihazlarımızı kullanırken dikkat edilmeyen kullanma kılavuzundaki uyarılar, can almaya devam ediyor.

Günümüzde telefon kullanmak bir rutin haline geldi ve hayatımızın her anında yanımızda oluyor. Hatta insanlar banyoya girerken bile yanında telefon taşıyor. Bunlardan birisi de Richard Bull`du. Banyoya cihazla birlikte girdi ve banyoya çekilen uzatma kablosu aracılığı ile şarja taktı. Duş alırken şarj kısmının suya değmesinin ardından elektrik akımı Bull`a girdi. Küvette çarpılma sırasında göğsüne düşen telefon göğsünde ve ellerinde ağır yanıklara sebep oldu. Ve Richard bu olaylar üzerine hayatını kaybetti.

Yaşanan sorunun ardından Apple`a, benzer olayların yaşanmaması için bir rapor gönderildi. Ve güvenlik yetkilisi Steve Curtler açıklama yaptı.

Tablet, dizüstü bilgisayar, laptop gibi mobil cihazların aslında şarj takılı halde değilken insanlara zarar verecek durumda değiller. Ancak şarj esnasında hele birde şarj cihazı yan sanayi bir ürün ise tam bir ölüm kapanı haline geliyor. Şarj cihazları ana akım değerlerini 5V,20V gibi değerlere düşürerek insan sağlığına zararsız voltaj değerleri haline getiriyor. Ucuz ve markasız şarj aletleri 5V luk olsa da yan sanayi ürünlere pek itibar etmemek en akıllıca olanı.

Bir önceki yazımız olan En İyi 10 Mobil Resim Düzenleme Programı başlıklı makalemizde fotoğraf düzenleme uygulamaları, mobil resim düzenleme programları ve resim düzenleme uygulamaları hakkında bilgiler verilmektedir.