Backlink Nedir ve Faydaları Nelerdir ?

İnternetin hergeçen gün gelişmesi ve insanların kazançlarını internette araması sonucunda yeni websitelerinin açılmasına zemin hazırlıyor.Tam olarak backlink nedir ? backink faydaları nelerdir ? gibi sorular bu noktada gündeme geliyor.Açılan websiteleri hobi ve kazanç kapısı olarak görülüyor.Ancak internetle geçmişi olmayanlar websitelerini diğer insanların yardımıyla açan kişiler sitelerini bir yere kadar taşıyabiliyorlar.

Genelde insanlar site açma fikrine girişirken hiçbir bilgisi olmadan başlıyorlar.Bu işe yıllarını vermiş kişiler bile istediklere yere tamamen ulaşamamışken hiç bilgisi olmayan bir kişi önemli kademelere gelemez.Site açmayı kafaya koyan kişiler bu sitelere kazanç kapısı olarak gördükleri reklamları almayı hedefliyorlar.Google,Btc,pop-up reklamlar…Aslına bakarsak google adsense dışındaki reklamları adam yerine koymak saçmalık diyebiliriz.

Gelelim asıl konumuza…

Siteyi açtınız herşey iyi güzel gidiyor.Bir süre geçtikten sonra sitenize ziyaretçilerin gelmesinde zorluk yaşadığınızı farkediyorsunuz.Backlink nedir sorusu burada devreye giriyor.Sitelerimizin gelişmesi için bazı temel adımlar uygularız.Backlink seo (search engine optimization) dediğimiz arama motoru optimizasyonu kapsamında uygulanan ve siteyi üst kademelere çıkaracak olan yöntemlerden sadece birtanesidir.

BACKLİNK NEDİR ?

Backlink dediğimiz olay sizin sitenizin linkinin başka bir siteye link olarak eklenip linke hangi kelimelerde yükselmek istiyorsanız o kelimelerden oluşan başlığın verilmesidir.Başka bir siteye kendi linkinizi vermeniz size bir çok fayda sağlar.Kaliteli bir websitesinden backlink almanız durumundaki faydaları aşağıda listeledim.

(kaliteli websitesi kavramını aşağıda inceleyeceğiz)

Arama motoru botları link verdiğiniz siteye girdiğinde sizin sitenizede giriş yapacaktır. Siteniz arama motorlarında daha iyi yerlere gelecektir. Siteniz değer kazanacak ziyaretçileriniz artacaktır.

DOĞRU BACKLİNK VE KALİTELİ WEBSİTE KAVRAMLARI

Backlink derin bir mevzudur.Backlink alırken dikkat etmeniz önemli hususlar bulunuyor.Bu hususlara dikkat edilmezse sitenizi iyi yerlere getireceğim derken daha kötü yerlerde bulabilirsiniz.

Doğru backlink,kaliteli sitelerden alınır. Doğru backlink içerik olarak özgün sitelerden alınır. Mümkünse PR değeri yüksek sitelerde alınır. Doğru backlink sitenizin kategorisiyle aynı kategoriye sahip sitelerden alınır. Kaliteli site özgün içeriğe sahip olan sitedir. Kaliteli website arama motoru optimizasyonu (seo) alanında bütün yöntemleri uygulayan sitedir. Doğru backlink kalıcılığını koruyan ve sürekli kaliteli sitelerden alınarak arttırılan backlinktir. Link çöplüğüne dönmüş sitelerden backlink almanız sitenize olumsuz etki yansıtır ve doğru backlink kavramına karşıdır. Sıralama olarak iyi yerlerde olan websitelerinden backlink almanız sitenize fayda sağlayacaktır.

Bir önceki yazımız olan Zamandan Tasarruf Edici Yöntemler başlıklı makalemizde tasarruf yöntemleri, zamanda tasarruf edici yöntemler ve zamanı tasarruflu kullanmak hakkında bilgiler verilmektedir.