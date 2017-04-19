Arduino Eğitim Kitabı (Gökhan DÖKMETAŞ) İncelemesi

Son zamanlarda popüler olan Arduino’ yu hepimiz biliyoruz. Hatta ilk yazımda bu Arduinoyu tanıtmıştım. Şimdi ise bu Arduino’ ya başlıyacak arkadaşlarımız için Arduino Eğitim kitabı -Gökhan DÖKMETAŞ ‘ ın kitabını inceleyeceğiz.

Evet bu kitabı 1,5 gün okuma şansım oldu. Kitap toplam 538 sayfa.

Örnek kodlar barındırmaktadır ve bunları Arduino ‘nuza kodlayarak kullanabilirsiniz .

Sıfırdan her şeyi detaylı anlatmaktadır.

Kullanılacak kodların hepsini açıklamış olmakla birlikte bunlar hakkında ufak örnekler vermiştir.

LCD ekran veya nokia 5510 ekranın kullanımı anlatmıştır

Elekroniğe yeni başlayanlar için ilk kısımda genel devre elemanlarını fotoğrafları ile birlikte açıklamış.

Arduino’ nun diğer kartlarını’ da baz almış.

Elektroniğe yeni başlamış arkadaşlar için bir sözlük görevi görecektir bu kitap.Bu günün fiyatı ile kargo dahil 29 TL olan bu kitap robotistan‘dan satın alabilirsiniz.

Evet bu gün bu makaleminde sonuna gelmiş bulunmaktayız kendinize iyi bakın sornaki makalemde görüşmek üzere 🙂

Bir önceki yazımız olan En İyi 3 Steam Skini Ve Steam'e Skin Ekleme başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.