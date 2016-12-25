Apple’n İPhone 6s için getirdiği son güncellemede pil sorunu ortaya çıktı

Apple, bazı iPhone 6S modellerinin bataryalarıyla ilgili kullanıcı şikayetleri almaya başladı Apple sorunu çözmek için bir kampanya başlattı pil değiştirme kampanyası.

Apple bataryaları değiştirerek soruna çözüm getirmeyi hedeflemiştir.

tam sorunlar çözülüyor derken iOS 10.2 güncellemesi ile yeni bir sorun çıktı iPhone kullanıcıları, bu güncellemeyi yaptıktan sonra telefonlarının pillerinde hızlı ve ani düşüşler gördüklerini dile getirdiler. Buna ek olarak ise cihazın yüzde 30 yada 40 şarjı bulunmasına rağmen biranda kapanması, iPhone kullanıcılarının canı sıkılmaya başladı.

Forbes tarafından yayınlanan raporda, iOS 10.2 sürümünü kullanan iPhone kullanıcılarının son günlerde yaşadıkları pil problemi hakkında forumlarda konu açmaya başladıklarını belirtiliyor.

Şimdi iOS 10.2 sürümü kullanan iPhone sahiplerinin yeni güncellemeyi beklemesi gerekecek.