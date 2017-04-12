Apple, Liderlik Koltuğunu Lenovo’ya Bıraktı!

Geçen aylarda Apple’ın müşteri hizmeti açısından eşsiz olduğunu belirten LaptopMag, şimdi ise 2017 yılının en iyi laptop markalarını açıkladı. LaptopMag’e göre yılın en iyi markası ”Lenovo”. Lenovo 100 üzerinden 90 puan aldı. İkinci sırada ise Asus, ondan sonra ise Dell yer alıyor. Dördüncü sırada ise ”Acer” bizi karşılıyor. Bu sene ise Apple’ı listenin altıncı sırasında görüyoruz 🙂 Yıllardır laptop piyasasında yerini koruyan Apple’a ne oldu da bu sene listenin altıncı sırasında 🙂 Tahmin yürüteyim, yeni nesil MacBook’lar pahalı oldukları için 🙂 Gördüğünüz gibi de Microsoft listenin en son sırasında. Bunun sebebi ise yeni herhangi bir Surface laptop piyasaya sürmemesi.

Apple ne zaman en üst sırada olur bilinmez ama şu bir gerçek ki, Apple artık piyasayı elinde tutamıyor. iPhone 7 modelinde kulaklık girişi olmadığından pek beğeni kazanamamıştı. Artık ne zaman tekrar eski haline döner bilinmez.

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