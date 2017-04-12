Teknoloji Haberleri

Apple, Liderlik Koltuğunu Lenovo’ya Bıraktı!

12 Nisan 2017 33 Görüntüleme

Geçen aylarda ’ın müşteri hizmeti açısından eşsiz olduğunu belirten LaptopMag, şimdi ise 2017 yılının en iyi laptop markalarını açıkladı. LaptopMag’e göre yılın en iyi markası ”Lenovo”. Lenovo 100 üzerinden 90 puan aldı. İkinci sırada ise , ondan sonra ise Dell yer alıyor. Dördüncü sırada ise ”Acer” bizi karşılıyor. Bu sene ise Apple’ı listenin altıncı sırasında görüyoruz 🙂Yıllardır laptop piyasasında yerini koruyan Apple’a ne oldu da bu sene listenin altıncı sırasında 🙂 Tahmin yürüteyim, yeni nesil MacBook’lar pahalı oldukları için 🙂 Gördüğünüz gibi de Microsoft listenin en son sırasında. Bunun sebebi ise yeni herhangi bir Surface laptop piyasaya sürmemesi.

Apple ne zaman en üst sırada olur bilinmez ama şu bir gerçek ki, Apple artık piyasayı elinde tutamıyor. 7 modelinde kulaklık girişi olmadığından pek beğeni kazanamamıştı. Artık ne zaman tekrar eski haline döner bilinmez.

Bir önceki yazımız olan Razer Tartarus Chroma Oyuncu Klavyesi İncelemesi başlıklı makalemizde hakkında bilgiler verilmektedir.

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Apple, Liderlik Koltuğunu Lenovo’ya Bıraktı!
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Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

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