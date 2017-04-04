Android, Windows’u Geçti

Son yıllarda akıllı telefonların büyük bir yükselişi ile uzun yıllardır tek başına kral olan işletim sistemi Windows‘u koltuğundan etti. Tabii ki yerinden eden işletim sistemi Google‘ın mobil platformu Android oldu.

Yayınlanan bazı raporlara göre internette gezinmek için Android‘in, Windows işletim sisteminden çok fazla kullanıcısı olduğunu ortaya çıkarmış oldu. Bunu kısa bir şekilde özetleyecek olursak eğer, mobil işletim sistemi olan Android kullanıcılar arasında en çok kullanılan işletim sistemi oldu.

Android işletim sistemi kurulduğu platformlarda yani dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, mobil ve tablet gibi cihazlarda ilk defa internet kullanımı açısından Windows işletim sistemini geçti. Bunu kanıtlayan rapor ise web sitelerine girişlerine bakarak bu raporu sunuyor.

StatCounter‘ın yayınladığı rapora göre geçtiğimiz 5 yıldaki internet kullanımını göstermektedir. Aşağıda gördüğünüz grafik raporuna baktığımızda Windows‘un düştüğünü açık ve net olarak görebiliyoruz. Android işletim sistemi ise son yıllarda yükselişte olduğunu da görebilirsiniz.

Gördüğünüz bu dünya haritasında ise Windows kullanıcılarını ve Android kullanıcılarını göstermekte. Ülkemizde ise en çok kullanılan işletim sistemi Android‘i göstermekte.

Bir önceki yazımız olan PeriScope, Artık Scope! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.