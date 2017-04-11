Android O Uygulamalarına Şimdiden Erişebilirsiniz!

Her Android sürümünde yeni özellikler baş gösteriyor, peki yeni Android O’da neler var? Bu yazımda yeni özelliklerden ve bu özellikleri erkenden nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Android O Önizleme, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel, Pixel C ve Pixel XL için sunulmakta.

1. Okunmamış Mesaj Sayıları

iPhone ve bazı Android telefonlarda bulunan bu özellik, okunmamış mesaj sayısını gösteriyor. Ne yalan söyleyeyim benim telefonumda böyle bir özellik yoktu, ilaç gibi geldi 🙂

Notifyer İndir: https://goo.gl/USvoZA

2. Yüksek Seviye Dosya Gezgini

Yeni Android, Material Design tasarımını kullanan bir dosya gezgini ile gelecek. Android O sürümüne benzeyen bir dosya gezgini arıyorsanız, Solid Explorer tam sizlik.

Solid Explorer İndir: https://goo.gl/3MkHN1

3. Kilit Ekranı Kısayolları

Yeni Android O, sevdiğiniz ve vazgeçemediğiniz favori uygulamalarınızı ana ekrana eklemenize izin veriyor. Eğer böyle bir uygulama arıyorsanız, Download Start uygulaması tam sizlik!

Download Start İndir: https://goo.gl/nikLLc

4. Resim İçinde Resim Özelliği

Apple’ın ürünlerinde gördüğümüz bu özellik, artık yeni Android ile geliyor. Herhangi bir videoyu izlerken, oynattığınız videoyu küçük bir kutuya alarak, aynı anda başka uygulamaları kullanmanıza imkan tanıyor. Bu özellik Samsung akıllı telefonlarda ”Çoklu Pencere” adıyla bulunuyor.

Float Video İndir: https://goo.gl/S8UodP

5. Uygulamalarınızı İstediğiniz Yerden Açın

Yeni Android O’da, kilit ekranınızın herhangi bir yerinde yukarı doğru sürükleyerek uygulama bölümünü açabiliyorsunuz. App Swap uygulaması, herhangi bir noktadan uygulama listesini açmanıza olanak tanıyor. Ana ekran tuşuna basılı tutmanız ve düğmeyi yukarı doğru sürüklemeniz yeterlidir.

App Swap İndir: https://goo.gl/QYUuCE

6. Bildirimleri Erteleme veya Gruplama

Ücretsiz bir uygulama olan Snowball uygulaması, uyarılarınızı gruplamanıza veya ertelemenize yarıyor. Android O sürümünde belirli uygulamaların bildirimlerini gizleyebilirsiniz.

Snowball İndir: https://goo.gl/OrabRH

Bir önceki yazımız olan Internette Güvende Olmak İçin Ne Yapmalıyız ? - Güvenlik İpuçları başlıklı makalemizde güvenlik ipuçları hakkında bilgiler verilmektedir.