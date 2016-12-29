Teknoloji Haberleri

Android Cihazlarda Web Sitesi Kısayolu Nasıl Oluşturulur

29 Aralık 2016 18 Görüntüleme , , , , ,
androidde-ana-ekrana-web-sitesi-kisayolu-nasil-eklenir_640x360

Hepimizin her gün düzenli  olarak takip ettiği, beğendiği, sevdiği bir internet sitesi vardır. Androidde web kısayolu oluşturmak sevdiğiniz bir internet sitesine girmek adına sizin için iyi bir tercih olabilir. Android de istediğiniz sitelerin kısayollarını ana ekrana sabitlemek çocuk oyuncağı. Birkaç adımla istediğiniz siteyi ana ekrana ekleyebilirsiniz.

Bu kısayolu oluşturmak için bir tarayıcı sahibi olmanız gerekiyor. Biz tarayıcı olarak u seçtik.

Web kısayolu oluşturmak için ilk olarak istediğiniz sitenin anasayfasına giriyoruz.
anasayfa-sss

  • Daha sonra sağ üstte bulunan üç nokta ikonuna dokunuyoruz. Buradan Ana Ekrana Ekle seçeneğine giriyoruz.

ana-ekran

Ana Ekrana Ekle seçeneğine dokunduktan sonra, karşımıza ana ekranda gözüken simgenin altındaki yazan yazıyı belirtmemizi isteyen bir uyarı formu olacak. Ona istediğimiz adı verip ekledikten sonra artık sitemiz ana ekrana eklenecektir.

ekle

 

Ana ekrana gelen simge şu şekilde olacak.

screenshot_20161229-202245

Adımları tamamladıktan sonra artık siteniz ana ekrana eklenmiş olacaktır.

 

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Android Cihazlarda Web Sitesi Kısayolu Nasıl Oluşturulur
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