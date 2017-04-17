Amd Ryzen 7 1800X Özellikleri Ve Fiyatı

Bugün sizlerle Amd nin çıkarmış olduğu Ryzen serisinin en güçlü işlemcisi Ryzen 7 1800X ‘ i inceleyeceğiz . Daha çok üst seviyelere hitap eden bu işlemciyi size bütün özellikleri ve fiyatıyla birlikte size sunacağım .

Ryzen 7 1800X Özellikleri :

İşlemci Soket Tipi : Soket AM4

Temel İşlemci Hızı : 3,6 GHz

Boost İşlemci Hızı : 4.0 GHz

İşlemci Ön Bellek : 20 MB

8 Çekirdek

16 İşlem Birimi

Güç Tüketimi : 95 W

XFR Özelliği

Fiyatı : Vergiler + 529 $

XFR Özelliği : Yük binen işlemlerde hızını otomatik olarak ayarlayabilme özelliği

Amd bu işlemcisinde de gerçekten muazzam bir iş çıkarmış , gerek oyun performansları açısından gerekse render performansı açısından rakibi İntel Core İ7 6900K ile başa baş gidiyor ve bazı konularda geçtiğini de unutmadan söyleyelim . Bu arada rakibinin 1100 dolarlık fiyatına karşılık 500 dolarlık bir fiyatla bizi karşılıyor . Fiyatına göre bu performansı gerçekten muazzam ama Amd bu işlemcisinde stok fan bulundurmuyor . Bu yüzden AM4 destekli harici bir fan almamız gerekiyor . Amd tam bir fiyat performans doğrultusunda çıkardığı bu işlemciyle bence tebriği hak ediyor .

Ryzen 7 1800X inceleme ve oyun performanslarına bu videodan ulaşabilirsiniz :

Bir önceki yazımız olan Amd Ryzen 5 Serisi Özellikleri Ve Fiyatları başlıklı makalemizde amd, amd ryzen ve İşlemci hakkında bilgiler verilmektedir.