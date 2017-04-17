Amd Ryzen 7 1800X Özellikleri Ve Fiyatı

Bugün sizlerle Amd nin çıkarmış olduğu Ryzen serisinin en güçlü işlemcisi Ryzen 7 1800X ‘ i inceleyeceğiz . Daha çok üst seviyelere hitap eden bu işlemciyi size bütün özellikleri ve fiyatıyla birlikte size sunacağım .
Ryzen 7 1800X Özellikleri :
- İşlemci Soket Tipi : Soket AM4
- Temel İşlemci Hızı : 3,6 GHz
- Boost İşlemci Hızı : 4.0 GHz
- İşlemci Ön Bellek : 20 MB
- 8 Çekirdek
- 16 İşlem Birimi
- Güç Tüketimi : 95 W
- XFR Özelliği
Fiyatı : Vergiler + 529 $
XFR Özelliği : Yük binen işlemlerde hızını otomatik olarak ayarlayabilme özelliği
Amd bu işlemcisinde de gerçekten muazzam bir iş çıkarmış , gerek oyun performansları açısından gerekse render performansı açısından rakibi İntel Core İ7 6900K ile başa baş gidiyor ve bazı konularda geçtiğini de unutmadan söyleyelim . Bu arada rakibinin 1100 dolarlık fiyatına karşılık 500 dolarlık bir fiyatla bizi karşılıyor . Fiyatına göre bu performansı gerçekten muazzam ama Amd bu işlemcisinde stok fan bulundurmuyor . Bu yüzden AM4 destekli harici bir fan almamız gerekiyor . Amd tam bir fiyat performans doğrultusunda çıkardığı bu işlemciyle bence tebriği hak ediyor .
Ryzen 7 1800X inceleme ve oyun performanslarına bu videodan ulaşabilirsiniz :
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