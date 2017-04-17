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Amd Ryzen 7 1800X Özellikleri Ve Fiyatı

17 Nisan 2017 20 Görüntüleme , , ,

Bugün sizlerle nin çıkarmış olduğu serisinin en güçlü işlemcisi 1800X ‘ i inceleyeceğiz . Daha çok üst seviyelere hitap eden bu işlemciyi size bütün özellikleri ve fiyatıyla birlikte size sunacağım .

Özellikleri :

  • Soket Tipi : Soket AM4
  • Temel İşlemci Hızı : 3,6 GHz
  • Boost İşlemci Hızı : 4.0 GHz
  • İşlemci Ön Bellek : 20 MB
  • 8 Çekirdek
  • 16 İşlem Birimi
  • Güç Tüketimi : 95 W
  • XFR Özelliği

Fiyatı : Vergiler + 529 $

XFR Özelliği : Yük binen işlemlerde hızını otomatik olarak ayarlayabilme özelliği 

Amd bu işlemcisinde de gerçekten muazzam bir iş çıkarmış , gerek oyun performansları açısından gerekse render performansı açısından rakibi İntel Core İ7 6900K ile başa baş gidiyor ve bazı konularda geçtiğini de unutmadan söyleyelim . Bu arada rakibinin 1100 dolarlık fiyatına karşılık 500 dolarlık bir fiyatla bizi karşılıyor . Fiyatına göre bu performansı gerçekten muazzam ama Amd bu işlemcisinde stok fan bulundurmuyor . Bu yüzden AM4 destekli harici bir fan almamız gerekiyor . Amd tam bir fiyat performans doğrultusunda çıkardığı bu işlemciyle bence tebriği hak ediyor .

Ryzen 7 1800X inceleme ve oyun performanslarına bu videodan ulaşabilirsiniz : 

Bir önceki yazımız olan Amd Ryzen 5 Serisi Özellikleri Ve Fiyatları başlıklı makalemizde amd, ve İşlemci hakkında bilgiler verilmektedir.

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Amd Ryzen 7 1800X Özellikleri Ve Fiyatı
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Emin Mert Öztep Hakkında

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