Amd Ryzen 5 Serisi Özellikleri Ve Fiyatları

Evet arkadaşlar bugün sizlerle Amd nin çıkarmış olduğu işlemcilerinin Ryzen 5 Serisini inceleyeceğiz . Orta seviyelere hitap eden bu işlemciyi bütün özellikleri ve fiyatıyla birlikte size sunacağım . Bu seride ele alacağımız işlemciler sırasıyla : Ryzen 5 1400 , Ryzen 5 1500X , Ryzen 5 1600 ve Ryzen 5 1600X şeklindedir .

Ryzen 5 1400 Özellikleri :

İşlemci Soket Tipi : Soket AM4

Temel İşlemci Hızı : 3,2 GHz

Boost İşlemci Hızı : 3,4 GHz

İşlemci Ön Bellek : 8 MB

4 Çekirdek

8 İşlem Birimi

Güç Tüketimi : 65 W

Fiyatı : Vergiler + 169 $

Ryzen 5 1500X Özellikleri :

İşlemci Soket Tipi : Soket AM4

Temel İşlemci Hızı : 3,5 GHz

Boost İşlemci Hızı : 3,7 GHz

İşlemci Ön Bellek : 16 MB

4 Çekirdek

8 İşlem Birimi

Güç Tüketimi : 65 W

XFR Özelliği

Fiyatı : Vergiler + 189 $

Ryzen 5 1600 Özellikleri :

İşlemci Soket Tipi : Soket AM4

Temel İşlemci Hızı : 3,2 GHz

Boost İşlemci Hızı : 3,6 GHz

İşlemci Ön Bellek : 16 MB

6 Çekirdek

12 İşlem Birimi

Güç Tüketimi : 65 W

Fiyatı : Vergiler + 219 $

Ryzen 5 1600X Özellikleri :

İşlemci Soket Tipi : Soket AM4

Temel İşlemci Hızı : 3,6 GHz

Boost İşlemci Hızı : 4,0 GHz

İşlemci Ön Bellek : 16 MB

6 Çekirdek

12 İşlem Birimi

Güç Tüketimi : 95 W

XFR Özelliği

XFR Özelliği : Yük binen işlemlerde hızını otomatik olarak ayarlayabilme özelliği

! Yazar Değerlendirmesi !

Bence Amd çok iyi bir iş çıkarmış . Bu kadar güçlü işlemcilerin bu kadar az güç tüketmesi gerçekten muazzam . Ama 1600X ‘ e stok fan koymaması kötü olmuş , 1600 x alanların birde AM4 destekli harici bir işlemci fanı alması gerekiyor . Fiyatlara gelecek olursak rakiplerine göre fiyatları iyi ve verdiği performansa göre de çok iyi bir performans veriyor . İntel İ5‘i bitirdiği söyleniyor . Performanslara bakacak olursak da fiyatına göre kendinden yuksek olan işlemcilerle kapışıyor. Artık ‘ amd ısınıyor ‘ lafı da tarihe gömülüyor .

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