Amd Ryzen 5 Serisi Özellikleri Ve Fiyatları

Evet arkadaşlar bugün sizlerle Amd nin çıkarmış olduğu işlemcilerinin Ryzen 5 Serisini inceleyeceğiz . Orta seviyelere hitap eden bu işlemciyi bütün özellikleri ve fiyatıyla birlikte size sunacağım . Bu seride ele alacağımız işlemciler sırasıyla : Ryzen 5 1400 , Ryzen 5 1500X , Ryzen 5 1600 ve Ryzen 5 1600X şeklindedir .
Ryzen 5 1400 Özellikleri :
- İşlemci Soket Tipi : Soket AM4
- Temel İşlemci Hızı : 3,2 GHz
- Boost İşlemci Hızı : 3,4 GHz
- İşlemci Ön Bellek : 8 MB
- 4 Çekirdek
- 8 İşlem Birimi
- Güç Tüketimi : 65 W
Fiyatı : Vergiler + 169 $
Ryzen 5 1500X Özellikleri :
- İşlemci Soket Tipi : Soket AM4
- Temel İşlemci Hızı : 3,5 GHz
- Boost İşlemci Hızı : 3,7 GHz
- İşlemci Ön Bellek : 16 MB
- 4 Çekirdek
- 8 İşlem Birimi
- Güç Tüketimi : 65 W
- XFR Özelliği
Fiyatı : Vergiler + 189 $
Ryzen 5 1600 Özellikleri :
- İşlemci Soket Tipi : Soket AM4
- Temel İşlemci Hızı : 3,2 GHz
- Boost İşlemci Hızı : 3,6 GHz
- İşlemci Ön Bellek : 16 MB
- 6 Çekirdek
- 12 İşlem Birimi
- Güç Tüketimi : 65 W
Fiyatı : Vergiler + 219 $
Ryzen 5 1600X Özellikleri :
- İşlemci Soket Tipi : Soket AM4
- Temel İşlemci Hızı : 3,6 GHz
- Boost İşlemci Hızı : 4,0 GHz
- İşlemci Ön Bellek : 16 MB
- 6 Çekirdek
- 12 İşlem Birimi
- Güç Tüketimi : 95 W
- XFR Özelliği
XFR Özelliği : Yük binen işlemlerde hızını otomatik olarak ayarlayabilme özelliği
! Yazar Değerlendirmesi !
Bence Amd çok iyi bir iş çıkarmış . Bu kadar güçlü işlemcilerin bu kadar az güç tüketmesi gerçekten muazzam . Ama 1600X ‘ e stok fan koymaması kötü olmuş , 1600 x alanların birde AM4 destekli harici bir işlemci fanı alması gerekiyor . Fiyatlara gelecek olursak rakiplerine göre fiyatları iyi ve verdiği performansa göre de çok iyi bir performans veriyor . İntel İ5‘i bitirdiği söyleniyor . Performanslara bakacak olursak da fiyatına göre kendinden yuksek olan işlemcilerle kapışıyor. Artık ‘ amd ısınıyor ‘ lafı da tarihe gömülüyor .
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