Donanım
İncelemeler

Amd Ryzen 5 Serisi Özellikleri Ve Fiyatları

16 Nisan 2017 4 Görüntüleme , ,

Evet arkadaşlar bugün sizlerle nin çıkarmış olduğu işlemcilerinin Ryzen 5 Serisini inceleyeceğiz . Orta seviyelere hitap eden bu işlemciyi bütün özellikleri ve fiyatıyla birlikte size sunacağım . Bu seride ele alacağımız işlemciler sırasıyla : Ryzen 5 1400 , Ryzen 5 1500X , Ryzen 5 1600 ve Ryzen 5 1600X şeklindedir .

 Ryzen 5 1400 Özellikleri :

  • Soket Tipi : Soket AM4
  • Temel İşlemci Hızı : 3,2 GHz
  • Boost İşlemci Hızı : 3,4 GHz
  • İşlemci Ön Bellek : 8 MB
  • 4 Çekirdek
  • 8 İşlem Birimi
  • Güç Tüketimi : 65 W

Fiyatı : Vergiler + 169 $

 Ryzen 5 1500X Özellikleri :

  • İşlemci Soket Tipi : Soket AM4
  • Temel İşlemci Hızı : 3,5 GHz
  • Boost İşlemci Hızı : 3,7 GHz
  • İşlemci Ön Bellek : 16 MB
  • 4 Çekirdek
  • 8 İşlem Birimi
  • Güç Tüketimi : 65 W
  • XFR Özelliği

  Fiyatı : Vergiler + 189 $ 

     Ryzen 5 1600 Özellikleri :

  • İşlemci Soket Tipi : Soket AM4
  • Temel İşlemci Hızı : 3,2 GHz
  • Boost İşlemci Hızı : 3,6 GHz
  • İşlemci Ön Bellek : 16 MB
  • 6 Çekirdek
  • 12 İşlem Birimi
  • Güç Tüketimi : 65 W

 Fiyatı : Vergiler + 219 $ 

     Ryzen 5 1600X Özellikleri :

  • İşlemci Soket Tipi : Soket AM4
  • Temel İşlemci Hızı : 3,6 GHz
  • Boost İşlemci Hızı : 4,0 GHz
  • İşlemci Ön Bellek : 16 MB
  • 6 Çekirdek
  • 12 İşlem Birimi
  • Güç Tüketimi : 95 W
  • XFR Özelliği

 XFR Özelliği : Yük binen işlemlerde hızını otomatik olarak ayarlayabilme özelliği 

  !  Yazar Değerlendirmesi  !

Bence Amd çok iyi bir iş çıkarmış . Bu kadar güçlü işlemcilerin bu kadar az güç tüketmesi gerçekten muazzam . Ama 1600X ‘ e stok fan koymaması kötü olmuş , 1600 x alanların birde AM4 destekli harici bir işlemci fanı alması gerekiyor . Fiyatlara gelecek olursak rakiplerine göre fiyatları iyi ve verdiği performansa göre de çok iyi bir performans veriyor . İntel İ5‘i bitirdiği söyleniyor . Performanslara bakacak olursak da fiyatına göre kendinden yuksek olan işlemcilerle kapışıyor. Artık ‘ amd ısınıyor ‘ lafı da tarihe gömülüyor .

 

Bir önceki yazımız olan Ucuz Oyuncu Ekipmanları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Oyla
0 (0 votes)
Amd Ryzen 5 Serisi Özellikleri Ve Fiyatları
0 out of 5 based on 0 user ratings
Emin Mert Öztep Hakkında

Benzer Yazılar

Donanım

Nisan 2017 Sistem Tavsiyeleri

10 Nisan 2017 145

Ofis kullanımı için gayet yeterli bulduğum MSI Cubı 2-002EU . Gerek performansıyla gerek boyutuyla öne çıkan aynı zamanda performansıyla…

Daha Fazla Oku
Donanım

Radeon Rx 500 Serisi Özellikleri

10 Nisan 2017 3 178

  Amd bayağı iyi bir çıkış sağladı RX 400 serisinden sonra RX 500 serisinin çıkartılacağı şu aralar gündemde…

Daha Fazla Oku

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir