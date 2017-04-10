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Amazon, Twitch üzerinde dizi ve film yayınlamaya hazırlanıyor!

10 Nisan 2017 38 Görüntüleme , ,

Şimdilik sadece oyun severlerin ziyaret etmiş olduğu  için Amazonun çok farklı planları var. , kendi TV servisi Prime Videoyu Twitch’e katmak istiyor.

 

Twitch’in bu yeni uygulaması muhtemelen 5 mayıs da yayına geçecek. Buna göre Twitch kullanıcıları Amazon’un dizilerini Twitch üzerinden izlemeye başlayabilecekler. Twitch bu yeni uygulamayı test etmek için Twitch Presents adlı bir kanal oluşturdu. Bu kanal üzerinden Amazon’un 3 dizisinin bahar dönemi pilot bölümleri, 24 saat boyunca kesintisiz yayınlanacak.

Bu girişim şimdilik Amazon’un insanları aboneliğine yönlendirmek istediği düşünülse de, Amazon herkese açık olan yayınlardan iyi bir reklam geliri elde etmesi halinde, Twitch’i sadece oyun değil bir şov kanalı olarak konumlandırmak istediği de biliniyor.

Bir önceki yazımız olan Adil Kullanım Kotası(AKK) Kaldırılıyor başlıklı makalemizde , ve hakkında bilgiler verilmektedir.

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Amazon, Twitch üzerinde dizi ve film yayınlamaya hazırlanıyor!
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Selim Ak Hakkında
Teknoloji Yazarı.

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