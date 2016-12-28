Yaşananlar

Amazon, Hava Taşımacılığına Başladı!

28 Aralık 2016 47 Görüntüleme
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Türkiye’de bile çok kullanılan Amazon, artık dünya çapındaki operasyonlarını hızlandırmak için tam 40 tane kargo uçağı kiraladığı öğrenildi. Sipariş hava yolu ile gönderilecek.

Üstünde Amazon Prime Air yazan, Amazon logolu uçaklar hava alanlarında görülmeye başlandı. Bazı kurumların elde ettiği bilgilere göre, uçaklar neredeyse tam dolu olarak kalkıyor. Bu demek oluyor ki, yeni uçaklar kiralanabilir.

Online ticaret sitesi Amazon, saniyede sayısız ürün satıyor. Bu siparişlerin de müşterilere ulaştırılması için ayrı bir emek sarfediliyor.

Tuvalet Kağıdı Vakası

ABD’de 50 milyondan fazla Prime aboneliği var ve bu kişilerin çok yoğun sipariş ettiği biliniyor. Prime üyeleri, ücretsiz kargo olduğu için tuvalet kağıdı bile alıyor, evet yanlış duymadınız tuvalet kağıdı. Hafif olsa bile, hacmi büyük olduğu için çok yer kaplıyor. Bu durum nedeniyle, Amazon’la çalışan kargo şirketleri, hacime de ücret alıyor

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Amazon, Hava Taşımacılığına Başladı!
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Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

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