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Akıllı Bandajlar Yolda!

18 Nisan 2017 27 Görüntüleme

BBC’nin haberine göre, Swansea Üniversitesi’ndeki adamların, bir yaranın iyileşme sürecini takip eden ve doktoruna tedaviye hazır olup olmadığını söyleyen bir bandaj geliştirdiklerini bildirdi.

Çalışmayı sürdüren üniversitedeki Yaşam Enstütüsü’nün Başkanı Profesör Marc Celement, geliştirmekte oldukları akıllı bandajların yaraların nano-teknoloji kullanılarak belirleyebileceğini söyledi.

Bandajların yaraya dair güncel bilgiyi 5G teknolojisi kullanan telefonlar aracılığı ile aktarılacağını anlatan Clement, doktorların bu sayede yaranın iyileşme durumunu kontrol ederek doğru tedaviyi uygulamada yardımcı olacağını belirtti.

Bilim adamları, bandajların 1 sene içerisinde denemeler için kullanıma hazır olabileceğini belirtti.

Bir önceki yazımız olan Google Earth Yenileniyor! başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

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Akıllı Bandajlar Yolda!
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Tunahan Şahin Hakkında
Doğduğundan beri teknoloji ile haşır neşir olan Tunahan, şimdide Tekneloji.net de yazar.

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