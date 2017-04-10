Adil Kullanım Kotası(AKK) Kaldırılıyor

İnternet kullanıcıların en büyük sorunlarından bir tanesi olan Adil Kullanım Kotası(AKK), 1 Mayıs tarihinden itibaren başlı başına değişime uğrayacak. Uzun süredir Adil Kullanım Kotası için ülkemizde çalışmalar yapılıyor ve en kısa zaman içerisinde Adil Kullanım Kotası‘nın ülkemizden tamamen kalkacağını bilmekteyiz. Adil Kullanım Kotası hakkında hala çalışmalar devam ederken BTK, Adil Kullanım Kotası hakkında yapılan bazı düzenlemeleri internet sağlayıcılarına gönderdi.

Yapılacak olan yeni düzenlemelere göre 1 Mayıs tarihinden itibaren Adil Kullanım Kotası hakkında bazı düzenlemeler olacak. Yapılacak olan yeni düzenlemelere göre 1 Mayıs tarihinden itibaren her gece 2 ve 8 saatlerinde yapılan indirimler Adil Kullanım Kotası bundan sonra dahil edilmeyecek. Artık 1 Mayıstan itibaren internet kullanıcıları bu saat dilimlerinde istedikleri kadar Adil Kullanım Kotası dolma korkusu yaşamadan rahat bir şekilde internetlerini kullanabilecekler.

Bundan sonra yeni düzenlemelere göre bütün herkesin internet hızları 3Mbps’ye düşmeyecek. 1 Mayıstan itibaren hız düzenlemeleri aşağıda ki gibi;

İnternetin normal hızı ve Adil Kullanım Kotası dolduktan sonra

8 Mbps –> 3 Mbps

16 Mbps –> 5 Mbps

24 Mbps –> 8 Mbps

50 Mbps –> 16 Mbps

100 Mbps –> 24 Mbps

500 Mbps –> 32 Mbps

1000 Mbps –> 64 Mbps şeklinde olacaktır.

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