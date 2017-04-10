İnternet

Adil Kullanım Kotası(AKK) Kaldırılıyor

10 Nisan 2017 109 Görüntüleme , , , ,

İnternet kullanıcıların en büyük sorunlarından bir tanesi olan (), 1 Mayıs tarihinden itibaren başlı başına değişime uğrayacak. Uzun süredir Adil Kullanım Kotası için ülkemizde çalışmalar yapılıyor ve en kısa zaman içerisinde Adil Kullanım Kotası‘nın ülkemizden tamamen kalkacağını bilmekteyiz. Adil Kullanım Kotası hakkında hala çalışmalar devam ederken BTK, Adil Kullanım Kotası hakkında yapılan bazı düzenlemeleri sağlayıcılarına gönderdi.

Yapılacak olan yeni düzenlemelere göre 1 Mayıs tarihinden itibaren Adil Kullanım Kotası hakkında bazı düzenlemeler olacak. Yapılacak olan yeni düzenlemelere göre 1 Mayıs tarihinden itibaren her gece 2 ve 8 saatlerinde yapılan indirimler Adil Kullanım Kotası bundan sonra dahil edilmeyecek. Artık 1 Mayıstan itibaren internet kullanıcıları bu saat dilimlerinde istedikleri kadar Adil Kullanım Kotası dolma korkusu yaşamadan rahat bir şekilde internetlerini kullanabilecekler.

Bundan sonra yeni düzenlemelere göre bütün herkesin internet hızları 3Mbps’ye düşmeyecek. 1 Mayıstan itibaren hız düzenlemeleri aşağıda ki gibi;

İnternetin normal hızı ve Adil Kullanım Kotası dolduktan sonra

8 Mbps –> 3 Mbps
16 Mbps –> 5 Mbps
24 Mbps –> 8 Mbps
50 Mbps –> 16 Mbps
100 Mbps –> 24 Mbps
500 Mbps –> 32 Mbps
1000 Mbps –> 64 Mbps şeklinde olacaktır.

Bir önceki yazımız olan Twitter'ın Yeni Uygulaması Çıktı başlıklı makalemizde , Mobil ve hakkında bilgiler verilmektedir.

Oyla
0 (0 votes)
Adil Kullanım Kotası(AKK) Kaldırılıyor
0 out of 5 based on 0 user ratings
Hüseyin Taban Hakkında
Teknoloji ve oyun yazarı.

Benzer Yazılar

İnternet

AKK Ne Zaman Kalkacak ? Tüm Detayları Burada !

9 Şubat 2017 1 270

Herkesin merak ettiği AKK (Adil Kullanım Kotası) ne zaman kalkacak sorusunun cevapları artık açıklığa kavuşmuş durumda.BTK…

Daha Fazla Oku
İnternet

Facebook’ta Paylaşım Yapılamıyor. Sorun Ne ?

18 Mayıs 2016 326

Facebook‘ta dün geceden itibaren paylaşım yapılamıyor. Büyük ihtimalle sizde haber kaynağınız da çok fazla haber görmemişsinizdir.…

Daha Fazla Oku

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir